Orient Stari titaanist käekell läheb kulla eest

at 8: 57 am

Orient Stari uusim käekell on selle mudeli M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium piiratud väljalaskega versioon, mis on valmistatud mudeli 60. aastapäeva tähistamiseks. Saadaval on 365 ühikut.

Jaapani tootja on kellasid valmistanud alates 1951. aastast, kuid see pärineb 1964. aastal välja antud Olympia Calendar Diverist ja Calendar Auto Orientist, 1964. aastal järgnes Diver 1 2021st Edition ja järgmisel aastal ilmus M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m. .

Kell sisaldab Calendar Auto Orient disainielemente, järgides samas ISO 6425 standardeid – originaali ilmumise ajal ei olnud sukeldujate kellade jaoks selgeid standardeid.

Kulla aktsendiga 60. aastapäeva mudelil on ümbris ja käevõru kaetud titaaniga, mis muudab selle umbes 35% kergemaks kui roostevabast terasest mudelid ja piisavalt vastupidav, et taluda karmi sukeldumiskeskkonda, ütleb Orient Star.

Kellal on titaanist korpus ja käevõru

41 mm korpuse paksus on 14.3 mm. Sihverplaat on süsihall, millel on helendava valguse tähised, osutid ja logo ning ühesuunaliselt pöörleva raami alumiiniumist sisetüki skaala ja numbrid on kuldsed.

Seal on alla keeratav kroon, keeratav korpus, peegeldusvastase kattega topeltkõver safiirkristall ja majasisese kaliibriga F6N47 liikumine 50-tunnise jõuvaruga – täpsuseks on antud +25 kuni -15sek päevas. Samuti on sihverplaadil harva nähtud sukeldujate kelladel näidik, mis näitab järelejäänud võimsust.

. Orient Täht M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium Limited Edition on hinnaga 1,230 naela.

