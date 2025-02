2025. aasta ookeanifilmide festival Austraalia ringreis algab märtsis

. Ookeani filmifestivali maailmatuur on tagasi aastal 2025, tähistades 12 uskumatut aastat meie ookeanide inspireerimist, harimist ja kaitsmist. See iga-aastane üritus, mis on puudutanud elusid 14 riigis, tuuritab alates märtsist Austraaliasse, tuues veealuse maailma kütkestava ilu publikuni üle kogu riigi.

Ookeani filmifestival on üle kümne aasta olnud ookeanisõprade jaoks ülemaailmne majakas, mis tutvustab mere imesid ja jõudu kogu maailmas andekate sõltumatute filmitegijate filmide kureeritud valiku kaudu. Tänavune Austraalia tuur tõotab publikut hüpnotiseerida a kolmetunnine programm hingematvast visuaalist ja kaasahaaravatest lugudest, mis pakub sügavat sukeldumist meie ookeanide südamesse ja nende ellu, kes neid kalliks peavad.

"Sel aastal on meil eriti hea meel näidata kolme uskumatut Austraalia filmi," ütleb Jemima Robinson, Ocean Film Festival World Tour asutaja. "Austraalia filmitegijate jaoks on see fantastiline saavutus, et nende tööd tähistatakse rahvusvaheliste lugude kõrval." Vapustav "Valge kivi" rõhutab julgeid looduskaitsealaseid jõupingutusi Austraalia suure lõunarahu päästmiseks, muutes ökoloogilise kriisi jätkusuutlikeks lahendusteks. Poeetiline ja südamlik "Jumalanna" pakub oodi veealusele maailmale, kutsudes publikut armuma mere elavasse ellu. Vahepeal “Astronaut ookeanis” profiilib bodyboarder Shane Ackerman, kelle kartmatu lainete püüdlus kehastab ookeanikirest tulenevat puhast rõõmu.

Need Austraalia lood liituvad inspireeriva valikuga kogu maailmast. Publik on tunnistajaks Hawaii fotograafi ja surfari Mike Cootsi muutlikule teekonnale "Kõne", avastage, kuidas surfamine annab Libeeria noortele jõudu ja lootust "Meie, surfajad", jälgige inimmõju teravat Alaska teekonda "Jäljed Katmai peal"ja olge lummatud eeterlikust veealusest balletist, mis on jäädvustatud "Aquaballett".

Ocean Film Festival World Tour on midagi enamat kui lihtsalt filmisündmus; see on meie planeedi sinise südame tähistamine. Oma vapustava kinematograafia ja võimsate narratiivide kaudu on festivali eesmärk inspireerida sügavamat sidet ookeaniga ja julgustada publikut selle elutähtsa ökosüsteemi kaitsmiseks tegutsema.

2025. aasta Austraalia tuuri piletid on nüüd müügil! Olenemata sellest, kas olete kogenud ookeanihuviline, nädalavahetuse surfar või keegi, kes imetleb sügavuse saladusi, see festival tõotab unustamatut kinoreisi.

Piletite, toimumiskohtade ja kogu reisi ajakava leiate veebisaidilt www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Liituge meiega, et tähistada 12-aastast ookeanilugude jutustamist ja saage inspiratsiooni suure sinise kalliks hoidmiseks, kaitsmiseks ja avastamiseks.

Filmi kirjeldused:

KÕNE – HAWAII USA: 12 minutit

2025. aasta ookeanifilmide festival Austraalia ringreis algab 5. märtsil

Kauai lopsakas maastikus avastab Mike Coots oma kutsumuse läbi ookeani. Loomuldasa andekas surfar ja fotograaf jäädvustab Hawaii surfikultuuri hingematvat maailma tähelepanuväärse artistlikkusega. Tema fotod muudavad kohalikud surfistseenid võimsateks visuaalseteks lugudeks, paljastades sügava seose inimeste ja mere vahel.

Elu muutev hetk seab väljakutse kõigele, mida Mike teab, sundides teda uuesti kujutlema oma suhet ookeaniga. "Kutse" on inspireeriv muutumise teekond, mis näitab, kuidas kirg võib areneda ja ületada näiliselt võimatuid takistusi.

MEIE, SURFAJAD – PRANTSUSMAA: 38 min

Libeeria rannikulinnades aset leidev ootamatu kultuurivahetus muudab elusid surfamise universaalse keele kaudu. Rühm Euroopa surfajaid saabub rohkem kui lihtsalt lauadega – nad toovad võimaluste ja tervenemise järele näljasele kogukonnale lootust, sidet ja rõõmu. Asutades surfiklubi ning õpetades kohalikke lapsi ja teismelisi lainetel sõitma, loovad need külastajad enamat kui lihtsalt vaba aja veetmise ruumi – nad loovad elujõulisuse päästerõnga.

Dokumentaalfilm jälgib tähelepanuväärseid lugusid Libeeria noortest, kelle elu on surfamise avastamise tõttu dramaatiliselt muutunud. See, mis algab lihtsa sportliku püüdlusena, muutub sügavaks eneseavastamise, vaimse vastupidavuse ja kogukonna loomise teekonnaks. Läbi lainete rütmi leiavad need noored eesmärgi, enesekindluse ja tee oma tuleviku ümberkujundamiseks, mis tõestab, et mõnikord ei seisne kõige võimsam humanitaarabi ainult ellujäämises, vaid ka puhta, ümberkujundava rõõmu hetkede loomises.

VALGE KIVI – AUSTRAALIA: 35 min

2025. aasta ookeanifilmide festival Austraalia ringreis algab 6. märtsil

Austraalia Great Southern Reefi taevasinistes vetes areneb laastav ökoloogiline kriis, kui merisiilikud hävitavad elutähtsaid pruunvetikametsi. See haarav dokumentaalfilm jälgib kirglikke merekaitsjaid ja sukeldujaid, kes võitlevad invasiivsete liikide vastu, muutes keskkonnaohu jätkusuutlikuks lahenduseks.

Läbi vapustava veealuse kinematograafia näitab film, kuidas kliimamuutused hävitavad mere ökosüsteeme. Tuukrid mitte ainult ei dokumenteeri hävingut, vaid pakuvad ka lootust, korjates merisiilikuid ja reklaamides neid kui maitsvat kulinaarset võimalust, luues uuendusliku lähenemisviisi merekaitsele.

ASTRONAUT OOKEANIS – AUSTRAALIA: 8 min

Bodyboarding nõuab teedrajavat vaimu ja kartmatut südant. Seal, kus surfamine peesitab kuulsuse ja varanduse käes, leiab Shane Ackerman lainetel sõites puhta vabaduse. Kraanaoperaatorina kaevandustes päevasel ajal. Shane'i tõeline elu avaneb hetkedel, mil ta ookeani lainetuses alla kukub, tõestades, et kirg ületab rahalise tasu. Tema jaoks on töö vaid vahend eesmärgi saavutamiseks – viis rahastada tema kehalaual leiduvaid absoluutse vabanemise hetki.

JALAJÄLJED KATMAILE – ALASKA, USA: 22 min

2025. aasta ookeanifilmide festival Austraalia ringreis algab 7. märtsil

Põneval avastusretkel järgib kunstnik ja filmitegija Max Romey oma vanaema visandivihikute tuhmunud jälgi Alaska Katmai metsikutele, kaugetele randadele. Ühinedes mereprahi ekspertide meeskonnaga, paljastab Romey ootamatu narratiivi inimmõjust – paljastades, kuidas inimesed jätavad sellele põlisele maastikule sügavad jäljed, ilma et nad kunagi oma jalga selle kallastele tõstaksid.

AQUABALLET – PRANTSUSMAA: 5 min

Aquaballet on lummav veealune etendus, kus tantsija Marianne Aventurier ühendab oma sügavaimad kired hingematva kunstilise teekonnaga. Film on filmitud Prantsuse Polüneesia kristallvetes koos oma partneri, fotograaf Alex Voyeriga. Film on poeetiline tants mereelustikuga, muutes ookeani elavaks lavaks. Stephane Lopezi kummitava muusikalise kompositsiooni saatel loob Aventurier eeterliku esituse, mis tähistab veealuste olendite ilu ja graatsilisust, muutes tema eluaegse unistuse vapustavaks visuaalseks luuletuseks.

JUMALANNA – AUSTRAALIA: 8 min

2025. aasta ookeanifilmide festival Austraalia ringreis algab 8. märtsil

Selles eeterlikus lühifilmis rullub lahti poeetiline armastuskiri, kui sukelduja sukeldub sügavale lainete alla. Tema imestusest ja õrnusest rikas hääl jutustab oodi tema "armastusele", põimides erksa vaiba veealusest elust.

Looduse ilu tähistamine ja kutse armuda lainete all olevasse maailma, Jumalanna on poeetiline uurimistöö inimkonna ja mere vahelisest ühendusest, aupaklikkusest ja sügavast sidemest.

Reisi kuupäevad ja asukohad:

AUSTRALIA Pealinna TERRITOORIUM

Canberra

Tegevuskoht: National Film & Sound Archives, McCoy Circuit, Acton

Teisipäev, 4 märts 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Kolmapäev, 5. märts 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Neljapäev, 6 märts 2025: 7 – 00

UUS LÕUNA-WALES

Avaloni rand

Tegevuskoht: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Reede, 14 märts 2025: 6 – 30

Avoca rand

Tegevuskoht: Avoca Beach Picture Theatre, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Neljapäev, 13 märts 2025: 7 – 00

Brunswicki pead

Tegevuskoht: Brunswicki pildimaja, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Neljapäev, 6 märts 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Reede, 7 märts 2025: 7 – 00

Coffs Harbour

Tegevuskoht: Jetty Memorial Theatre, 337 Harbour Drive, Coffs Harbor

Laupäev, 1. märts 2025: 7 – 00

Forster/Tuncurry

Tegevuskoht: Great Lakes Cinema 3, Manning Street 108, Tuncurry

Reede, 14 märts 2025: 7 – 00

Newcastle'i Kotara

Tegevuskoht: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Kolmapäev, 5. märts 2025: 7 – 00

Sydney City

Tegevuskoht: Event Cinemas, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Kolmapäev, 19. märts 2025: 6:15–9:30 (Eraldatud istekohad)

Sydney idaosa

Tegevuskoht: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Kolmapäev, 12. märts 2025: 7 – 00

Sydney põhjaosa

Tegevuskoht: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Neljapäev, 6 märts 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Reede, 7 märts 2025: 7 – 00

Wollongong

Tegevuskoht: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Neljapäev, 20 märts 2025: 7 – 00

PÕHJA-TERRITOORIA

Darwin

Tegevuskoht: Deckchair Cinema, Jervois Rd, Darwin

Teisipäev, 17 juuni 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Kolmapäev, 18 juuni 2025: 7 – 00

KUNINGANNA

Brisbane

Tegevuskoht: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

Kolmapäeval, 2 aprill 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Neljapäev, 3 aprill 2025: 7 – 00 ● Reede, 4 aprill 2025: 7 – 00 ● Laupäev, 5 aprill 2025:

○ 2: 00pm-5: 00pm

○ 7: 00pm-10: 00pm

Cairns

Tegevuskoht: Cairnsi etenduskunstide keskus, 9-11 Florence St, Cairns City

Laupäev, 8. märts 2025: 7 – 00

Gold Coast

Tegevuskoht: Kunstide kodu, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Teisipäev, 18 märts 2025: 7 – 00

Noosa

Tegevuskoht: The J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Kolmapäev, 12. märts 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Neljapäev, 13 märts 2025: 7 – 00

Townsville

Tegevuskoht: Townsville Civic Theatre, 41 Boundary St, South Townsville

Neljapäev, 13 märts 2025: 7 – 00

LÕUNA-AUSTRALIA

Adelaide

Tegevuskoht: The Capri Theatre, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Laupäev, 22. märts 2025: 7 – 00

Victori sadam

Tegevuskoht: Victa Cinema, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Laupäev, 21 juuni 2025: 7 – 00

TASMANIA

Hobart

Tegevuskoht: Wrest Pointi kasiino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Neljapäev, 27 märts 2025: 7 – 00

Launceston

Tegevuskoht: Star Theatre, 217b Invermay Rd, Invermay

Reede, 28 märts 2025: 7 – 00

VICTORIA

Geelong

Tegevuskoht: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Kolmapäev, 5. märts 2025: 6 – 30

Melbourne Astor

Tegevuskoht: Astori teater, 1 Chapel St, St Kilda

Reede, 7 märts 2025: 7 – 00

Melbourne'i RMIT kapitoolium

Tegevuskoht: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Neljapäev, 6 märts 2025: 7 – 00

Rosebud

Tegevuskoht: Peninsula Cinemas, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Kolmapäev, 19. märts 2025: 7 – 00

Phillip Island

Tegevuskoht: Berninneit Theatre, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Reede-pühapäev, 11.–13. juuli 2025: 6 – 30

Warrnambool

Tegevuskoht: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

Neljapäev, 27 märts 2025: 7 – 00

LÄÄNE-AUSTRALIA

Albany

Tegevuskoht: Albany meelelahutuskeskus, 2 Toll Pl, Albany

Reede, 21 märts 2025: 7 – 00

Broome

Tegevuskoht: Sun Pictures, Carnarvon St, Broome

Laupäev, 15. märts 2025: 7 – 00

Bunbury

Tegevuskoht: Bunbury piirkondlik meelelahutuskeskus, 2 Blair St, Bunbury

Kolmapäev, 19. märts 2025: 7 – 00

Geraldton

Tegevuskoht: Queens Park Theatre, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Laupäev, 8. märts 2025: 7 – 00

Margareeta jõgi

Tegevuskoht: Margaret River HEART, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Neljapäev, 20 märts 2025: 7 – 00

Perth

Tegevuskoht: State Theatre Center of WA, 174-176 William St, Perth

Kolmapäeval, 2 aprill 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Neljapäev, 3 aprill 2025: 7 – 00 ● Reede, 4 aprill 2025: 7 – 00 ● Laupäev, 5 aprill 2025:

○ 2: 00pm-5: 00pm

○ 7: 00pm-10: 00pm