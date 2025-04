HMAS Brisbane'i uus peatükk

Uus peatükk HMAS Brisbane'i jaoks pärast tsükloni Alfredi poolt ümberkujundamist.



Austraalia kuulus sukeldumispaik HMAS Brisbane on muutunud tsükloni Alfredi võimsa laine tõttu, mis on vrakilt rebinud eesmise pealisehituse. Tähelepanuväärselt toetub sektsioon nüüd peamise kere kõrval ideaalselt püsti. See juhuslik joondus on loonud sukeldujatele uurimiseks kaks erinevat struktuuri koos loodusliku vihmaveerenniga, mis loob mereelustiku jaoks atraktiivse varjupaiga.



See dramaatiline ümberseadistus mitte ainult ei säilita endise mereväe sõjalaeva lugu, vaid lisab selle pärandile uue peatüki. Sukeldujad kogevad nüüd põnevust põhivraki ja selle eraldatud kaaslase vahel navigeerimisel, avastades peidetud nurgakesi ja õitsvaid elupaiku, millest on kiiresti saanud mere bioloogilise mitmekesisuse varjupaik. Äsja moodustunud vihmaveerenn meelitab juba elavaid kalaparvesid ja muid mereelukaid, pakkudes elavat väljapanekut looduse vastupidavusest ja ilust.

"Tsüklon Alfred on lisanud HMAS Brisbane'i niigi põnevale ja uudishimulikule narratiivile," ütles Jonny Sunreefist. "Oleme lihtsalt vapustatud ookeani jõust ja sellest, kui suur osa vrakist ümber paigutati, see on tõesti uskumatu ja nüüd on see ilmastikunähtus selle juba kuulsa vraki loos igavikuliseks muutunud."



Southern Marine Parksi, Queenslandi parkide ja metsloomateenistuse peavaht Steve Hoseck ütles, et metsavaht korraldas nädalavahetusel Mooloolaba lähedal asuva populaarse sukeldumiskoha esmase tsüklonijärgse kontrolli.



"Kuigi suurem osa vrakist on endiselt suurepärases vormis ega paista olevat Alfredist mõjutatud, on laeva suur esiosa läbinud põhjaliku ümberehituse," ütles Hoseck.



"Terve esilehtri all olev osa on eraldunud ja ümber paigutatud laeva pakiküljele – see on hämmastav demonstratsioon tsükloni ajal mänginud lainete ja veevoolude võimsusest."



Hr Hoseck ütles, et Rangers seab prioriteediks eraldatud alade turvaliseks muutmise, et sukeldumist saaks võimalikult kiiresti jätkata.



„Kui need tööd on lõpetatud, avame saidi kahe kohaliku sukeldumisoperaatori juhitavateks juhitud väliseks sukeldumiseks.



"Järgmine prioriteet on vraki täielik sisekontroll, et hinnata, kas enne sukeldujate sisenemist vrakile on vaja teha lisatööd.



"See sisemine hindamine on keeruline töö, mis nõuab häid meretingimusi ja selle lõpuleviimiseks võib kuluda mitu kuud. Selle aja jooksul on juurdepääs ainult juhendatud sukeldumistele ohutuse huvides.



"Aprillis toimuv mitmekiire uuring annab meile ülevaate välispindade kahjustustest ja seda võrreldakse varasemate uuringutega, et teha kindlaks, kas on toimunud edasisi keerdumusi või kõverusi.



"Me mõistame, kui oluline on endineHMAS Brisbane sait on mõeldud kohalikule sukeldumiskogukonnale ja turismitööstusele ning oleme pühendunud selle saidi turvaliseks muutmisele ja taasavamisele, et külastajad saaksid võimalikult kiiresti kogeda selle uusi loomingulisi väljendusi.



"Palume inimestel hoida saidilt eemale, kuni seda peetakse turvaliseks."



"Kui endine endine ohutuks peetudHMAS Brisbane saab olema hämmastav sukeldumine uute keerdkäikude ja ainulaadsete perspektiividega tänu troopilisele tsüklonile Alfredile.



Lisateave endise kohtaHMAS Brisbane ja kaitsepark on saadaval aadressil: endine HMAS Brisbane'i looduskaitsepark.