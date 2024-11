Aggressor Adventures lisab uue Punase mere paadi ja Elba rifi marsruudi

Egiptuse sügav lõuna on põline, puutumatu ja kauge ja nüüd Agressori seiklused on lisanud oma laevastikule uue paadi, mis pääseb sellele kasutamata kõrbele, sealhulgas kuulsale Elba riffile, alates 2025. aasta märtsist.

Red Sea Aggressor V väljub Port Berenice'ist, Egiptuse mereväe juhitavast rajatisest, mis asub Port Ghalibist umbes 220 km lõuna pool ja kus enamik elavaid pardasid läheb safarile Punase mere lõunaosas. See uus alguspunkt, mis asub palju lõuna pool, tähendab, et Rocky Islandi ja Zabargadi levialad on palju lähemal ning kaugemad kohad, nagu Elba rief, on hõlpsasti reisimiskaugusel.

Punase mere agressor V

Red Sea Aggressor V on teraskerega 40 meetri pikkune alus, millel on vähemalt viis tekki. Ta mahutab 26 külalist 13 konditsioneeriga kabiini ning tal on kaks siseruumi, kaks väljas asuvat puhkeala, vabas õhus olev päikeseterrass, suur restoran ja mullivann. Teda teenindavad kaks avarat 85 hj mootoriga RIB-d.

Kilpkonn poseerib fotograafidele

Paat sõidab kahel erineval marsruudil – üks võtab Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad ja Rocky Island, põrkab Habily Gaffari ja Dangerous Reefi teel tagasi sadamasse ning teine ​​suundub lõunasse otse Sudaani piirini, Elba riffini. Levanzo vrakk ja siis Abu Fandira tagasiteel. Need marsruudid vahelduvad iganädalaselt, mis tähendab, et külalised saavad viibida paadis kahenädalase reisi ja sõita kahele erinevale marsruudile.

Elba rifi marsruudil on 2025. aasta hooajal üks päev, mil laev suundub tagasi põhja poole, neljale uurimuslikule sukeldumisele. Külalised saavad anda tagasisidet nende kaugete riffide sukeldumiste kohta ning neli parimat hääletatud sukeldumiskohta nimetatakse ja lisatakse 2026. aasta marsruudile.