Aggressor Adventures lisab teise Bahama live-laua

Bahama saab 2. mail 2025 uue maailmatasemel reaalajas parda, kui 20 reisijat mahutav luksus Bahama Agressor II kruiisid Nassausse.

Bahamas Aggressor II (varem BVI Aggressor) jätkab tegevust BVI osariigis Tortolas ning tema viimane reis on 15.–22. märts 2025, enne kui ta Bahama saarele lahkub. Neile, kes soovivad kogeda sukeldumist BVI-s; pole veel liiga hilja broneerida, enne kui ta lahkub.

See 33-meetrine neljatekiline jaht on ujuv kuurort, mis on spetsiaalselt loodud snorgeldamiseks, sukeldumiseks ja Eleuthera edelaosa, Little San Sali ja Exuma Caysi põlistel riffidel kruiisimiseks.

Mike Mesgleski õpetades a foto rühm avaras salongis

Lisaks Exuma Caysi tšarterreisidele pakub Bahama Aggressor II aprillist juulini Tiger Beachi haide seiklusi (NB: Tiger Beachi marsruut algab 2026. aastal), mis väljuvad Grand Bahama osariigist Freeportist.

"Hai-entusiastina on Bahama üks minu lemmiksihtkohti. Tiger Beach on üks väheseid kohti maailmas, kus saad kogeda maailmatasemel sukeldumist madalas vees koos tiigerhaidega,” ütleb Wayne Brown, Aggressor Adventuresi juhatuse esimees ja tegevjuht.

„Exuma Caysis näete mitmesuguseid haid, sealhulgas härghaid ja vasarapäid, aga ka suurepäraseid vrakke ja uhkeid riffe. Meil on hea meel pakkuda nüüd oma külalistele ainulaadseid sukeldumiselamusi väikeses grupis kahel Bahama liveaboardil – 20 reisijaga Bahamas Aggressor II ja kauaaegsel 14 reisijaga. Bahama agressor"

Üks Bahama Aggressor II mugavatest kabiinidest

Kuna reaalajas reisijate nõudlus on suur, jätkab Bahamas Aggressor tegevust koos Bahamas Aggressor II-ga.

Seitse ööd kestavad Bahama Aggressor II tšarterreisid kehtivad laupäevast laupäevani ja sisaldavad kohapeal inspireeritud kokkade valmistatud toite ja suupisteid, professionaalsete töötajate ööpäevaringset tähelepanu ning kuni 27 võimalust nädalas suurepäraseks snorgeldamiseks ja sukeldumiseks. Luksuslike pardal olevate mugavustega saavad külastajad nautida mullivanni, laiaulatuslikku päikeseterrassi, restorani, vabaõhusalongi, hommikukohvi teenust toas ja kümmet privaatset kabiini koos privaatse vanniga. Bahama Aggressor II kahest ülemise korruse rõdusviidist avaneb panoraamvaade Kariibi mere päikesetõusudele ja -loojangutele.