Aggressor Adventuresi Wayne B Brown annab välja esimese raamatu

Väga edukas ettevõtja Wayne B Brown teatas oma esimese raamatu ilmumisest, Kaltsudest rikastamiseni: kuidas ma määratlen edu äris ja elus. Raamat pakub praktilisi ärinõuandeid ja isiklikke anekdoote alates autori karjäärist endise õhuväe meediku ja mitme asukohaga Taco Belli frantsiisiomanikuna kuni tema praeguse ettevõtmiseni ettevõtte omaniku/ tegevjuhina. Agressori seiklused, üks maailma juhtivaid viietärniliste luksuslike sukeldumisjahtide tšarterreiside, jõekruiiside, ujuvkuurortide ja tunnusmajakeste pakkujaid.

Wayne B Brown on endiselt innukas sukelduja ja allveefotograaf

Raamatu kohta

Väljavõte eessõnast: „See raamat on väga isiklik ülevaade sellest, kuidas ma edu defineerin, mis motiveerib mind edu saavutama ja miks. Nii väga kui ma soovin, et see oleks samm-sammult juhis kindla edu saavutamiseks, see pole nii. Selle asemel on see esseede kogumik, mis loodetavasti annab ülevaate sellest, kuidas minu isiklikus ja ärielus tehtud otsused on lisanud sellele, mida ma nimetan rikastamiseks. Ma ei kujuta ette, et loed seda raamatut ühe istumisega. Loodan, et hoiate seda oma laual ja ulatate selle järele, kui teil on paar minutit vaba aega, ja teil on võimalik kasutada värsket vaatenurka või võib-olla julgustust.

Kaltsudest rikastamiseni: kuidas ma määratlen edu äris ja elus

210-leheküljeline raamat, Kaltsudest rikastamiseni: kuidas ma määratlen edu äris ja elus, sisaldab QR-koodi linki boonuste sektsioonile, mis sisaldab fotosid, videoid ja intervjuusid autori Wayne B Browniga.

Piiratud tiraažis, signeeritud ja nummerdatud kõvakaanelised raamatud on saadaval otse autorilt. Osa piiratud koguses kõvakaaneliste koopiate müügist saadavast tulust saab Wayne B Browni asutatud mittetulundusühingu Sea of ​​Change, et toetada ülemaailmseid looduskaitse- ja uurimisalgatusi. Pehmes köites versioon on saadaval valitud raamatukauplustes. Pehmes köites ja digitaalsed versioonid on saadaval saidil Amazon.com

