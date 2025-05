All Star Scuba Scene lisab oma Punase mere laevastikku Ghani sukeldumislaeva

Tunnustatud All Star Scuba Scene Liveaboardile liitub nüüd Egiptuse Punasel merel sõsarlaev Ghani'ga ning uudisega, et see on saanud osaks laevastikust ja läbib nüüd mõnekuulise renoveerimise, et tagada vastavus rangetele ohutusnõuetele ja kvaliteedile, mille poolest sukeldumismaastik on tuntud.

Sellest ajast peale, kui All Star Scuba Scene mõned aastad tagasi tegevuse alustas, on see pidevalt Egiptuse parimate sukeldumislaevade hulgas ning on nii laitmatu alus – tipptasemel meeskonnaga –, et see konkureeriks hästi teiste maailma paikade luksuslike sukeldumislaevadega.

Ghani eesmärk on pakkuda sama kvaliteeti, ohutust ja teenindust, kuid veidi madalama hinnaga, et muuta Punase mere sukeldumiskogemus kättesaadavaks rohkematele inimestele.