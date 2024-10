All Star Tech Week Punasel merel

Kõik Star Liveaboards korraldab 2025. aasta märtsis oma luksuslikul Punase mere laeval Scuba Scene spetsialiseeritud tehnikanädalat, mis hõlmab enamikku sukeldumisi sügavusvahemikus 45–60 m.

Teekonna sukeldumiskohtade hulka kuuluvad Aida ja Numidia vrakid Vennassaartel. Thomase kanjon Tirani väinas, Angerjaaia kanjon Ras Mohammedis ja Rosalie Molleri vrakk Gubali saare lähedal.

Lisaks sukeldumistele vahemikus 45–55 m (laiema ulatusega õhusukeldujad) ja kuni 60 m (normoksiliste sukeldujate jaoks) toimub ka pikki kuni 30 m sukeldumisi (mõnele klassikalisele Punase mere vrakile, nagu Thistlegorm). ja need, mis asuvad Sha'ab Abu Nuhases), samuti kaks või kolm öist sukeldumist (olenevalt paadi liikumisest ja öisest sildumiskohast). NB: Teekond sõltub ilmast ja täpsed kohad võivad erineda.

Ahmed Fadel juhib All Star Scuba Scene'i tehnikanädalat

Soovitatav nädala konfiguratsioon on ühe või kahe astmega twinset koos gaasilise õhu või normoksilise trimixiga ning 50% ja 60% või 80% O2 astmetega. Rebreather sukeldujad on samuti teretulnud pardale. Lubja hind on 30 $/kg.

Tehnikanädalat juhib SDI kursuse direktor ja TDI Advanced Trimixi juhendaja Ahmed Fadel. Ahmed on sukeldunud alates 1993. aastast ja töötanud liveaboardidel alates 2000. aastast. Ta on raamatu The Southern Red Sea Dive Guide autor ning tal on palju teadmisi sukeldumise kohta Egiptuses üldiselt ja tehnilisest sukeldumisest.

All Star Scuba Scene on luksuslik liveaboard, mis on Punasel merel tegutsenud alates 2023. aastast ja on pälvinud laialdast tunnustust oma ruumide, meeskonna ja toidu poolest. Avarale sukeldumistekile mahub mugavalt koos kogu varustusega kuni 22 tehnilist sukeldujat või 28 harrastussukeldujat.

Punases meres rippuvad haamripealised haid

Võimsaid ja mahukaid RIB-sid on kaks ning kumbki mahutab koos oma lavadega mugavalt kuni kaheksa tehnikasukeldujat. Scuba Scene on varustatud ka kõigi segamistööriistadega, sealhulgas võimenduspumba ja trimix-analüsaatoritega.

Selle erilise North and Brothers Tech Weeki, mis kestab 17.–24. märtsini 2025, hind on 1,232 USA dollarit inimese kohta ning see sisaldab majutust, toitlustust, sukeldumist ning kohalikke transfeere saabumis- ja maalemineku päeval. See ei sisalda käibemaksu (125 USA dollarit), õlut/veini, sukeldumisjuhiseid, jootraha ja sukeldumiskindlustust (nõutav).

Kontakt: info@allstarliveaboards.com lisateabe saamiseks või külastage veebisait et kinnitada oma koht sellel reisil.