10,000 XNUMX keraamikat leiti iidselt Med laevahukul

at 9: 11 am

Türkiye Ayvaliku rannikust leiti 1,500 meetri sügavuselt 10,000-aastane kaubalaevavrakk, mis sisaldab umbes 43 XNUMX keraamilist taldrikut, nõu ja kaussi.

Avastus, mis on osa nn Türgi laevavrakkide inventuuriprojektist: Blue Heritage, tehti Egeuse meres umbes 4 km kaugusel riigi loodeosas asuvast Balikesiri provintsist.

Arvatakse, et 5. sajandi lõpuni pKr. Teadlased arvavad, et see purjetas Põhja-Aafrikast või Küproselt Konstantinoopoli (hiljem Istanbuli) poole, kui see tormi käes uppus, ning väidetavalt aitas see avamerel seda sajandite jooksul säilitada.

Mõned vrakil olevast 10,000 XNUMX keraamilisest artefaktist (SUDEMER)

Umbes 15-meetrise 9-meetrise talaga vraki avastas ja uuris Dokuz Eyluli ülikooli veealuse kultuuripärandi ja mereajaloo keskus.SUDEMER) selle asedirektori, dotsendi dr Nilhan Kızıldagi juhtimisel. Nad olid algselt kasutanud AUV-d, et uurida sonari skaneerimise kõrvalekaldeid, enne kui asusid akvalangimeeskonnaga ühendust võtma.

Keraamika leiti kokku koondunud, sageli jagatud 15–20 esemest koosnevateks komplektideks. Laeval oli ka väike arv amforeid, merearheoloogid eeldasid tavaliselt, et need on varajase Vahemere kaubalaevade domineerivad lastid.

Oli teada, et Põhja-Aafrikas, Egiptuses ja Süürias toodetud keraamika viidi kaubavahetuseks Anatooliasse (Aasia Turkiye), Kreekasse või Itaaliasse, kuid väidetavalt annab laevahukk esimesed selged veealused tõendid sellise kaubavahetuse kohta. Fotogrammeetrilistes uuringutes selgus, et 10,000 XNUMX on vrakil nähtavate esemete arv.

Roboti jälgimine emalaevalt varases staadiumis (SUDEMER)

"Laeva hulgas on vähemalt viis-kuus erinevat tüüpi plaati," ütles SUDEMERi direktor Harun Ozdas. „Meie 30-aastase veealuse uurimistöö käigus Türgi vetes on sellise rikkuse leidmine meile suureks õnne allikaks.

«See vrakk on suure tähtsusega, eelkõige seetõttu, et see on säilinud puutumata ja säilinud algses olekus. Siinsete esemete mitmekesisus ja hulk esindab märkimisväärset kollektsiooni,“ lõpetas Ozdas, kes peab lasti vääriliseks selle eksponeerimiseks pühendatud muuseumi loomist.

Samuti Divernetis: TURKURID LEIDSID MAAILMA VANIMALT KAUBALAEVAVRAKILT PIST, ALLVEEELUNE 'TUBN' OSUTUB IIDSEKS HOBUSEKS, 100,000 XNUMX LEID SÜGAVALT HIINA LAEVAVRAKILT, SVETI PAVAO SALADUSED