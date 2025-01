Sukeldumissaadik kontrollib laevavraki uurimist

Bournemouth Westi leiboristide parlamendiliige Jessica Toale on juhuslikult vabal ajal sukelduja ja külastas hiljuti merearheoloogia meretrusti (RASV) Pooles, et saada lisateavet Bournemouthi ülikooli arheoloogide organisatsiooni ja töö kohta.

MAST asutati 2011. aastal, et tegeleda läbiviidavate arheoloogiliste projektidega "meie veealuse merekultuuripärandi kaitsmise haigutava erinevusega võrreldes sellega, kuidas kultuuripärandit austatakse maismaal".

MAST ja Bournemouthi ülikool on allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi ja teevad koostööd erinevate projektide kallal. Teadlased on pikka aega tegelenud ajalooliste laevavrakkide, näiteks HMS-i leidude väljakaevamise ja konserveerimisega. võitmatu, mida nad said parlamendiliikmele taaskasutatud esemete valiku kaudu illustreerida.

Nende hulka kuulusid ka hauaplaadid ja Purbecki kivimördid 1250. aasta vrakk, mis uppus Dorseti lähedal ligi 800 aastat tagasi Henry III valitsusajal, ja nikerdusi 17. sajandist pärit Hollandi laevalt, mida tuntakse Swashi kanali vrakina.

Rataspeaga ristihauaplaadiga sukelduja (Bournemouthi ülikool)

Paljud neist esemetest pannakse avalikule väljapanekule kell Poole muuseum kui see sel kevadel taasavatakse pärast põhjalikku renoveerimist, mis hõlmab kolme uue meregalerii lisamist.

"Suurbritannial on maailma rikkaim veealune kultuuripärand ja see on Ühendkuningriigis alarahastatud ning sellel on loodusliku erosiooni ja lagunemise oht," ütles ta. Bournemouthi ülikool parlamendiliikme visiiti juhtinud merearheoloog prof Dave Parham. "See, mida me teeme, on selle materjali päästmine, et säilitada ja avalikult välja panna ja kasutada inimeste harimiseks meie mineviku kohta."

Kohal olid ka MAST-i tegevjuht Jessica Berry, Bournemouthi sukeldumis- ja merearheoloogiaametnik Tom Cousins, asekantsler prof Alison Honor ning ülikooli töötajad ja üliõpilased. Rühmas arutati merearheoloogiahariduse tähtsust ja kaeveprojektide rahastamise jätkumist.

Jessica Toale sukeldumas eelmisel suvel Dorsetis

„On olnud uskumatu tulla täna MAST-i ja näha tööd, mida Bournemouthi ülikooli meeskond teeb, et tõsta teadlikkust piirkonna pärandist ja tuua kaasa tehnilisi oskusi, milles oleme maailmas liidrid – äratades mõned asju, mida me leiame, isegi siin Poole sadamas,” ütles Toale pärast visiiti.

Toale sukeldus eelmisel suvel koos allveefotograafi ja Bournemouthi ülikooli õppejõu Saeed Rashidiga Swanage'is

Toale on olnud aktiivne võitleja rannikuvetes reovee kaadamise vastu, olles mures nii inimeste tervise kui ka mõju pärast looduslikule bioloogilisele mitmekesisusele.

