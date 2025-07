Sügava pinna saladused New Yorgis

New Yorgi Intrepidi muuseumis on avatud haarav näitus veealusest arheoloogiast. Sügaviku saladused: veealuse arheoloogia uurimine on eksponeeritud muuseumi kosmosesüstiku paviljonis mitmeaastase rahvusvahelise tuuri esimese peatusena.

Intrepidi muuseum asutati 1982. aastal Teise maailmasõja lennukikandja omandamisega. Kartmatu moodustades selle mitmekesise kollektsiooni keskpunkti. Väidetavalt külastab see igal aastal üle miljoni rahvusvahelise külastaja.

Uus näitus, mis on valminud koostöös Flying Fishiga ja mille külaliskuraatoriks on veealune arheoloog, Megan Lickliter-Mundon, uurib teksti abil „uppunud lennukeid, laevavrakke, vee alla jäänud linnu ja kadunud maastikke“, videos ja õppematerjale nii inglise kui ka hispaania keeles.

Näituse osa Clotilda orjalaevade sektsioonist

Viisteist interaktiivset elamust tutvustavad külastajatele veealuse arheoloogia aspekte, näiteks sonari kaardistamist, ROV-i juhtimist, rekonstrueerimist digitaalne sukeldumiskohad ja ajalooliste laevavrakkide ehtsate esemete uurimine.

Selgitatakse kaugseiretehnoloogiaid, näiteks LiDAR-i, ning seda, mida peetakse veealuse arheoloogia ja kliimamuutuste, innovatsiooni ja ülemaailmsete kaitsepüüdluste kokkupuutepunktideks.

Veealuseid kogemusi on näiteks Pavlopetri Kreekas, mis on maailma vanim teadaolev uppunud linn, ja laeva vrakk. Klotilda Mobile Bays Alabamas saabus teadaolevalt viimane orjalaev USA-sse.

"Sügavikust pärit müsteeriumid „on võimas näide sellest, kuidas kaasahaarav jutuvestmine ja murranguline tehnoloogia äratavad ellu mineviku ja inspireerivad tulevikku,“ ütleb Intrepidi muuseumi president Susan Marenoff-Zausner.

"Mysteries From The Deep" on kosmosesüstiku paviljonis

„Veealuse arheoloogia taga peituv teadus pole mitte ainult intrigeeriv ja põnev, vaid sarnaneb ka Corsairi fragmentide avastamisega, mis on lennanud merelt…“ Kartmatu... enda lennukokpitis, mis on muuseumi näitus, paljastab see ka esemetega kadunuks jäänud inimeste sügavalt inimlikke lugusid ja emotsionaalseid sidemeid, mis jäävad püsima.

Sügavikust pärit müsteeriumid jääb Intrepidi muuseumisse (Pier 86 Hudson River Parki juures, 12. avenüü) järgmise aasta 11. jaanuarini ja sissepääs on tavapiletitega tasuta.

