Poola sukeldujad on 1,000 aasta vanusest näost elevil

Poolas avastasid veealused arheoloogid puittala, millel on arvatavasti enam kui 1,000 aastat tagasi nikerdatud inimnägu. Nende arvates võib see viidata paganlike uskumuste jätkumisele ajal, mil tekkiv riik kristluseks muutus.

Haruldase avastuse tegid eelmisel aastal – kuigi alles nüüd avalikustati – Nicolaus Copernicuse ülikooli (NCU) veealuse arheoloogia keskuse sukeldujad. Nad olid uurinud Poznanist kirdes asuvat Lednica järve.

Hoolikalt nikerdatud nägu (Mateusz Popek)

Nägu vasakult vaadatuna…(Mateusz Popek) ...ja paremal (Mateusz Popek)

1.34 meetri pikkune tala on üks paljudest hästi säilinud tammest ja jalakast ehitistest, mis kunagi olid osa keskaegse asula kindlustustest, kuid on sajandeid järves peidus olnud. Arvatakse, et 12 cm kõrgune ja 9 cm laiune tahk sümboliseeris jumalust, kaitsvat vaimu või kangelast, kelle ülesandeks oli asula elanike valvamine.

Otsmik, põsed, kulmud ja habe olevat täpselt vormitud, samas kui nina ja huuled on lihtsama ja skemaatilisema kujuga.

„See avastus mitte ainult ei ärata imetlust enam kui tuhande aasta taguse käsitöö vastu, vaid avab ka põneva arutelu varakeskaegsete slaavlaste vaimse elu üle,“ kommenteeris veealuse arheoloogia keskuse direktor dr Andrzej Pydyn.

Dr Andrzej Pydyn NCU allveearheoloogia keskusest (Andrzej Romański)

Ülikooli dendrokronoloogialabori analüüs näitab, et puu, millest kiir tuli, langetati umbes aastal 967, Poola esimese kristliku valitseja Mieszko I ajal. Sel ajal olid endiselt levinud vanemad uskumused, millele viitavad läheduses leitud metsloomade luud, mida peetakse kindlustuste kaitsmiseks toodud ohvriteks.

„Slaavlaste materiaalses kultuuris võisid figuraalsed antropomorfsed kujutised olla palju levinumad, kui säilinud esemete arv viitab,“ ütles teine Põhja-Carolina Riikliku Ülikooli arheoloog Konrad Lewek.

„Puit laguneb kiiresti, mistõttu on sellised esemed säilinud vaid erandlikes tingimustes, näiteks märgaladel või veealuses keskkonnas. Lednica järvest pärit tala, mis on valli varingu tõttu ideaalselt säilinud, on seega ainulaadne objekt, millel on erakordne teaduslik ja kultuuriline väärtus.“

Nägu järves (Mateusz Popek)

Arheoloogid ei ole suutnud välistada võimalust, et nägu raiuti hilisema rekonstrueerimistöö käigus, kuigi sarnaseid tolleaegseid kujutisi on leitud ka teistest slaavi linnadest. Pydyni sõnul võib see leid kutsuda üles ümber hindama praegust lähenemisviisi slaavi vaimsuse jälgede hindamisel, mis põhineb jumaluste monumentaalsetel kujudel.

Lednica järves on arheoloogilisi avastusi tehtud alates 1950. aastatest, kuid süstemaatiline veealune uurimistöö algas 1980. aastate alguses. NCU iga-aastaste välitööde läbiviimine koostöös Lednicas asuvate Esimeste Piastide muuseum.

Aastate jooksul on välja kaevatud sillakilde, kaevikupaate ja väidetavalt Kesk-Euroopa suurimat varakeskaegsete relvade kogu.

