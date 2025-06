Laevahuku tõendid lahendavad tinaprobleemi

Muistsete laevavrakkide hulgast leitud uued tõendid näitavad, et tina oli esimene Briti kaup, mida tuhandeid aastaid tagasi suurtes kogustes üle Euroopa eksporditi – see tõestab, et Suurbritannial oli Euroopa pronksiajal oluline roll.

Hiljuti avaldatud rahvusvaheline uuring, mida juhtisid Durhami ülikooli arheoloogid, näitas, et Edela-Suurbritannias kuni 3,300 aastat tagasi kaevandatud tina oli Vahemere idaosas kuni 4,000 km kaugusel asuvate suurte tsivilisatsioonide peamine ressurss.

Arstide Alan Williamsi ja Benjamin Robertsi juhtimisel kasutasid teadlased keemilist ja isotoopanalüüsi, et jälgida merearheoloogide poolt umbes 1300. aastasse eKr kuuluvate laevavrakkide, sealhulgas kolme Iisraeli ranniku lähedalt leitud laevavrakkide geoloogilist päritolu.

Laevad olid pärit Edela-Suurbritanniast, Lõuna-Prantsusmaalt ja Iisraelist endast ning nende lasti peeti esimeseks otseseks tõendiks selle kohta, et praegused Cornwalli ja Devoni alad olid antiikmaailmas pronksi tootmiseks mõeldud tina peamised tarnijad.

Elutähtsad 10%

Pronks sisaldab tavaliselt 90% vaske ja 10% tina, mis oli tolleaegses Euroopas haruldane element. Paljud eksperdid olid aga juba ammu väitnud, et kaubandus nii kaugest kohast nagu Suurbritannia oleks Lõuna-Euroopa tsivilisatsioonide jaoks, kes soovisid toota relvi, tööriistu ja ehteid, olnud ebapraktiline.

Tinakaubandust kirjeldas klassikalistes tekstides aga Kreeka maadeavastaja Pytheas, kes reisis umbes 320. aastal eKr Britannias, et kirjutada esimene teadaolev ülevaade saarest ja selle elanikest.

Ta pani kirja, et metall kaubeldi Edela-Britannias asuva loodete saarega, mida ta nimetas Ictiseks – nüüd arvatakse, et see on Püha Miikaeli mägi Cornwallis. Seejärel transporditi see kuu aja jooksul üle mere ja mööda Prantsusmaa jõgesid Rhône'i suudmesse Vahemeres.

Laevahuku uuring hindab nüüd, et Prantsusmaa, Sardiinia ja Küprose kauplejad vedasid igal aastal etappide kaupa kümneid tonne.

Aruanne, mis näitab ka, et 600. aastal eKr Prantsusmaa lõunaosast leitud Rochelongue'i laevavrakist pärit tina pärines Edela-Suurbritanniast, on... avaldatud ajakirjas Antiik.

