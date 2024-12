Sitsiilia sukeldujad uurisid 2,500 aasta vanust laevahukku

Sitsiilia lähedalt on välja kaevatud 5. või 6. sajandist eKr pärit laevavrakk, mille läheduses lebab neli kivi- ja kaks raudankrut.

Projektis osalenud arheoloogid usuvad, et kaubalaeva uurimine võib aidata valgustada sajandeid, mil Vana-Kreeka okupeeris Sitsiilia enne seda, kui Rooma saare umbes 200 eKr üle võttis – ja seda, kuidas kujunes kreeklaste ja kartaagolaste vahel kaubanduslik rivaalitsemine, kui nad merel ülemvõimu eest võitlesid. .

Esmalt teatati vrakist Sitsiilia merejärelevalveametile (SopMare) 2022. aastal BCsicilia assotsiatsiooni poolt, kes viis läbi ala esmase kaardistamise. Iidne vrakk maeti liiva ja kivide alla umbes 6 meetri sügavusele Santa Maria del Focallos, Ispica lähedal saare lõunatipus.

Laevahukust säilinud laudis (SopMare)

DPV juurutamine (SopMare)

Eelveealuse ülevaatuse viisid läbi 2023. aasta juunis SopMare ja allveearheoloog prof Massimo Capulli. Udine'i ülikool, ja tänavu septembris viidi läbi kolm nädalat kestnud väljakaevamised, kuigi aruanne avaldati alles hiljuti.

Kaevetööd viisid läbi Udine humanitaarteaduste ja kultuuripärandi osakonna ning Friuli ülikooli allveearheoloogia üksuse sukeldumisrühmad, mida juhendas SopMare, kusjuures Messina rannavalve sukeldujad ühinesid hiljem ja Pozzallo sadamaamet pakkus tehnilisi ja logistilisi teenuseid. toetust.

Surve-ja-tenon

Vrakk koosneb korpusest, mis on ehitatud "on the shell" tehnikas, mille abil ühendatakse plangud tape- ja tappliidete abil.

Arvatakse, et kiviankrud on kas eelajaloolised või Bütsantsi päritolu, kuid kaks T-kujulist raudankrut pärinevad tõenäoliselt mitte kaugemast kui 7. sajandist pKr. Üks kiviankrutest on tükkideks, kuid näib vastavat kolme auguga tüübile, mis oleks algselt kandnud kahte puidust ankrut.

Üks hilisemaid raudankruid (SopMare)

Sukelduja ühe neljast kiviankrust (SopMare)

Veealuse fotogrammeetria abil genereeriti vrakist uus 3D-mudel ning analüüsimiseks koguti materjaliproovid.

Projekt esindas Sitsiilia Kaukana projekti viiendat allveearheoloogia etappi, mida alustati 2017. aastal Ispica, Kaukana ja Kamarina vahelise merealuse rannajoone kaardistamiseks. Septembri ettearvamatud ilmastikuolud nõudsid sukeldujatelt ettevaatlikkust, et hoida madalat ala kaitstuna, ütles projekti koordinaator prof Capulli.

Laeva metsamaterjali uurimine (SopMare)

Osa meeskonnast, kes osales teisel tegevusnädalal (SopMare)

"Puittoiduliste molluskite poolt pikka aega rünnatud laevakere üldine seisund on äärmiselt delikaatne ja nõuab lisaks asjatundlikkusele ka suurt ettevaatust," ütles ta.

«See vrakk kuulub ajaloo lehekülge, kus toimus üleminek arhailiselt Kreekalt klassikalisele ja kus suur osa oli ka Sitsiilia kolooniatel.

"Me seisame silmitsi materiaalsete tõenditega väga iidse ajastu liikluse ja kaubanduse kohta, mil kreeklased ja kartaagolased võitlesid merede kontrolli üle sajandeid enne Rooma jõulist ilmumist Vahemerele."

