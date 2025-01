Saage 2025. aastal sukelduja meditsiinitehnikuks

Uue aasta vastu astudes, miks mitte alustada 2025. aastat, täiendades oma oskusi, saades DAN-i sukelduja meditsiinitehnikuks.

See ülemaailmselt tunnustatud sertifikaat varustab sukeldujaid, instruktoreid ja meditsiinitöötajaid kriitiliste teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud sukeldumisega seotud vigastuste ja hädaolukordade haldamiseks. Kui kaalute sukeldumismeditsiini valdkonnas edasiminekut, siis siin on põhjus, miks seda 2025. aasta kursust ei tohi vahele jätta.

Peamised eelised

Õppige sukeldumismeditsiini põhimõtteid – omandage põhjalik arusaam sellest, kuidas inimkeha reageerib veealusele keskkonnale, ja õppige tõhusaid toiminguid hädaolukorras. Alates dekompressioonihaigusest kuni barotraumani valmistab see kursus teid ette kõige sellega toimetulemiseks.

Spetsiaalsed esmaabi ja kõrgemad elutoetusoskused – Suurendage oma võimet osutada esmaabi mitmesuguste sukeldumisvigastuste korral. Praktiline koolitus ja asjatundlikud juhised õpetavad teile täiustatud elu toetamise tehnikaid, mis on kohandatud spetsiaalselt sukeldujatele.

Ülemaailmne tunnustus ja karjäärivõimalused – Euroopa Divers Alert Networki (DAN) poolt – maailma ühe usaldusväärseima sukeldumisohutuse alase asutuse – kinnitatud sertifikaadiga avab see kvalifikatsioon uksed nii tervishoiu- kui ka professionaalses sukeldumise valdkonnas.

Võtke ühendust ülemaailmse ekspertide võrgustikuga – Selle kursusega liitudes saate osaks tunnustatud meditsiiniekspertide ja koolitatud spetsialistide võrgustikust, mis on pühendunud ohutuse parandamisele veealuses maailmas.

Täiustatud isiklik sukeldumisohutus – Neile, kes on nii kirglikud kui ka aktiivsed akvalangist, on see koolitus hindamatu väärtusega enda ja kaassukeldujate turvalisuse tagamiseks hädaolukordades.

Kursuse ainulaadsed omadused

Mis eristab DAN sukeldujate meditsiinitehniku ​​kursust? Seda kursust tunnustab ametlikult DAN Europe, juhtiv sukeldujate ohutuse ja tervishoiu amet ning õppekava kajastab uusimaid uuringuid sukeldumismeditsiini valdkonnas ja pidevalt uuendatavaid hädaabiprotokolle, tagades teile uusima koolituse.

Saate praktilisi praktikaid simuleeritud veealuses keskkonnas, mis muudab ülemineku reaalsetele hädaolukordadele sujuvaks ja ette valmistatud. Kursuse ajal ja pärast seda on teil juurdepääs suurele ajakohaste ressursside, juhtumiuuringute ja ekspertide teadmiste raamatukogule, et oma teadmisi veelgi laiendada.

Eripakkumine jaanuariks 2025

Ainult 2025. aasta jaanuaris on DAN sukeldujate meditsiinitehniku ​​kursus saadaval soodushinnaga 475 naela (piiratud esimese 40 osalejaga). Kasutage seda pakkumist ja kindlustage oma koht, kuni kohti jätkub. Kursused viiakse läbi ainult Ühendkuningriigis. Valige seansid, mis sobivad teie ajakavaga – nädalavahetustel või õhtuti, valikutega jaanuarist märtsini.

See kursus sobib ideaalselt sukeldujatele, kes soovivad parandada oma arusaamist veealusest ohutusest, sukeldumisõpetajatele, kelle eesmärk on pakkuda oma õpilastele kõrgemat hooldust, meditsiinitöötajatele, kes tegelevad sukeldumismeditsiini erialaga, päästesukeldujatele, kes soovivad omandada teadmisi kõrgetasemeliste probleemide juhtimiseks. -panustab hädaolukordi ja sukeldumishuvilisi, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Lisateabe saamiseks või registreerumiseks saatke e-kiri: Cnewman@daneurope.org. Lisaboonusena saavad kõik selle kursuse edukalt läbinud osalejad järgmise seikluse jaoks tasuta veebikursuse ja The Diver Medicilt kingituse.