DANi uusim sukeldumiskursus sukeldumisprofessionaalidele paadisukeldumise valdkonnas

Divers Alert Network (DAN) on käivitanud uue kursuse oma Sukeldumisspetsialistide täiendkoolitus programm. See tasuta Kursus keskendub sukeldumispaatide riskide maandamisele ja on nüüd DANi e-õppe kaudu kättesaadav kõigile sukeldumisspetsialistidele. DAN loodab, et see programm mitte ainult ei paranda sukeldujate ohutust, vaid aitab vähendada ka sukeldumisoperaatorite vastutusriski.

Osavõtu ergutamiseks pakub DAN soodushinnaga kindlustusmaksed individuaalsele ja grupi kutsealasele vastutuskindlustusele kõigile DANi liikmetele, kes läbivad e-õppe, mille saab läbida umbes tunniga.

Iga DANi liige, kes on e-õppe läbinud, saab oma aastase vastutuskindlustuse poliisi pealt umbes 5% allahindlust. See lisandub DANi liikmete juba saadavale 5% allahindlusele. Kui teil on grupi kutsealase vastutuskindlustuse poliis, võib e-õppe läbimine arvestada grupi kutsealase vastutuskindlustuse preemia allahindluse hulka.

Lisateabe saamiseks ja e-õppele juurdepääsuks klõpsake siin.

Soodustuse saamiseks tuleb e-õpe läbida enne kutsealase vastutuskindlustuse poliisi uuendamist. Kui poliis ostetakse enne kursuse algust, raha ei tagastata.

Loodame, et see programm on teile hariv ja kasulik. Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke palun ühendust DAN.