BSAC nimetab ametisse keskkonna ja jätkusuutlikkuse rühma esimehe

Briti Sub-Aqua Club (BSAC) nimetas keskkonnateadlase Katherine Knighti uue keskkonna- ja jätkusuutlikkuse rühma juhiks.

Katherine juhib vabatahtlike meeskonda, kes juhib organisatsiooni roheliste küsimustega, jätkates endise pärandi ja keskkonna nõuniku Jane Maddocksi alustatud head tööd.

Katherine on paljudele BSAC-is tuttav tema töö kaudu Šotimaa looduskaitseorganisatsioonis Seawilding. Seawildingi meeskonna osana andis Katherne asjatundlikke juhiseid, mis kujundasid Shore Surveyori ja Underwater Surveyori kursused enne, kui nad edukalt koolitusprogrammi tutvustasid.

Katherine ütles oma ametisse nimetamist kommenteerides: „Mul on hea meel asuda keskkonna ja jätkusuutlikkuse rühma esimehe rolli. On tõesti positiivne näha, et austatud organisatsioon nagu BSAC seab keskkonna oma visiooni keskmesse. Ootan põnevusega koostööd BSACi fantastilise meeskonnaga ja põnevate algatuste väljatöötamist, mis on kasulikud BSAC-i liikmetele ja meile kõigile armastatud ookeanile.

BSACi tegevjuht Mary Tetley ütles: "Mul on hea meel tervitada Katherine'i meie uue keskkonna- ja jätkusuutlikkuse rühma esimehena. Me kõik tahame seda strateegilist valdkonda 2025. aastal ja pärast seda edasi viia ning ootame koos Katherine'iga meeskonna kokkupanemist, mis toob kaasa tõelisi muutusi.

Katherine Knight on kohal GO sukeldumishow Kenilworthis (1.–2. märts), kus ta kohtub hea meelega liikmetega ja jagab oma mõtteid BSACi keskkonnaalgatuste kohta. Osalema on oodatud ka liikmed Ookeani töötoa algatus, mis lansseeritakse näitusel.