BSAC ühendab jõud teiste veespordi juhtorganitega, et võidelda Ühendkuningriigi vete parema kaitse eest

Briti Sub-Aqua Club (BSAC) ühineb teiste veespordi juhtorganitega, et kutsuda üles muudatustele Ühendkuningriigi vete kaitsmiseks, nõudes valitsuselt ja tööstuselt jõulisemaid meetmeid veereostuse vastu võitlemiseks.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the probleem of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

CWSA andmetel pärineb peaaegu pool Team GB kogu medalisaagist Pariisi 2024. aasta olümpiamängudel (46%) veepõhisest spordist ja ometi on oht, et me kaotame selle täielikult, kui me praegu tohutu probleemi lahendamiseks ei tegutse. veekvaliteediga Ühendkuningriigis”.

CWSA liikmed

Esindades tuhandeid liikmeid, eliitsportlasi ja veelgi rohkem veekasutajaid, on tegevuse prioriteedid järgmised:

Edasine ja kiirem tegevus reostuse vastu. Ühendkuningriigi vete tervise parandamine aastaks 2030. Võimaldab inimestel teha reaalajas teadlikke valikuid selle kohta, kus ja millal veepõhises spordis ja tegevustes osaleda. Kõigi meelelahutuslike veekasutajate tunnustamine otsuste tegemisel ja poliitikas.

Täna (reedel, 13. septembril) võttis allianss Southamptoni rahvusvahelisel paadinäitusel ametlikult vastu neli uut liiget – BSAC, Surfing England, British Kitesport ja British Dragon Boat Racing Association (BDA), mis lisavad kampaaniale rohkem hääli.

Lisaks uute liikmete vastuvõtmisele on CWSA teinud koostööd ka suurte vee-ettevõtetega, nagu Severn Trent Water ja nende kaubandusorganisatsioon Water UK, jaganud kollektiivseid andmeid ja ekspertteadmisi küsimustes, sealhulgas vee testimises, ning avaldavad koos juba märkimisväärset mõju alates käivitamisest. tänavu aprillis.

Eelmisel nädalal tervitas allianss riigisekretäri teadaannet uue vee (erimeetmete) seaduse eelnõu kohta ja lubadust edasiseks reformiks, kuid nad kinnitavad, et "tegelik töö algab kohe".

Ühendkuningriigi sukeldujad uurivad meie rikkalikku ja mitmekesist rannajoont

Allianss ootab käimasolevaid arutelusid ministrite ja ametnikega tagamaks, et tööstuse plaanid vastavad nende liikmete nõudmistele turvalise ja puhta keskkonna osas, kus nad saavad vee peal, vees või vee all viibimist nautida.

BSACi tegevjuht Mary Tetley ütles: "Puhas vesi on meie spordi tuleviku ja meie mereökosüsteemide tervise jaoks ülioluline. Meie sukeldujad toetuvad nendele sinistele aladele ja meie kohustus on neid kaitsta. Usume, et kõigil peaks olema võimalus kogeda imet, seiklusi ja vaikust, mida meie Ühendkuningriigi veed pakuvad. Seetõttu ühendame oma partneritega jõud, et nõuda valitsuselt ja tööstuselt jõulisemaid meetmeid veereostuse vastu võitlemiseks.

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and regulaatorid and drive positive change”.

Phil Horton, Royal Yachting Associationi keskkonna- ja jätkusuutlikkuse juht ütles: „On suurepärane näha, et esindus liidus kasvab nelja uue spordiala lisandumisega. See näitab mitmesuguseid tegevusi, mida reostus ja vee saastumine mõjutavad.

Foto credit: Simon Rogerson and Jane Morgan