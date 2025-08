Ühendkuningriigi volikogu 35. istungjärgul võeti vastu ookeani edendamise ettepanek

Cheshire West & Chesteri volikogust (CWAC) sai 35. Ühendkuningriigi kohalik omavalitsus, mis on võtnud endale kohustuse astuda samme puhtama ja tervema mere ja siseveekogude nimel, võttes vastu algatuse „Ookeani heaks“, mida Briti Veealuste Mereklubi juhtorgan väidab oma keskkonnastrateegia osana toetavat.

BSACi sõnul töötati Motion for the Ocean välja selleks, et anda omavalitsustele praktiline tee merekeskkonna taastamise toetamiseks, alates reostuse vähendamisest ja vee kvaliteedi parandamisest kuni ookeani tervise muutmiseni kohaliku planeerimise osaks, kusjuures nii sisemaa kui ka rannikualade omavalitsused võtavad selle globaalse probleemi lahendamiseks kohalikke meetmeid. probleem.

CWAC-i ettepaneku esitas kohalik volikogu liige, kes oli kuulnud elanike muret reostuse, reovee ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise pärast kohalikes sinistes ruumides.

„Olen näinud nii imesid kui ka kahju meie veeteedele – aga hoolimiseks ei pea olema sukelduja ega ujuja,“ ütles BSACi kogukonna juht Debbie Powell, kes elab Chesteri piirkonnas. „Meie jõed ja mered kuuluvad kõigile ning see ettepanek annab meie-sugustele kogukondadele reaalse võimaluse midagi muuta. On suurepärane näha, et minu kohalik omavalitsus astub samme.“

Merebioloog ja Motion for the Ocean algatuse kaasasutaja Emily Cunningham MBE ütles, et see samm näitas kogukondadele, et nad on ookeaniga seotud isegi miilide kaugusel rannikust.

„Sisemaalt suunatakse vesi allavoolu ja see vesi kannab endas prügi, kemikaale ja toitaineid, mis mõjutavad mereelustikku ja rannikualade majandust,“ ütles ta. „CWAC on näidanud üles tõelist keskkonnaalast juhtimist.“

BSAC ütleb, et töötab selle nimel, et julgustada inimesi kogu Ühendkuningriigis individuaalselt tegutsema, võttes ühendust kohalike volikogu liikmetega ja paludes neil esitada ookeani käsitleva ettepaneku.

