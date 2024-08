400-aastased Korallimere andmed seavad kahtluse alla ÜRO seisukoha

Teadlased on kõvasti tagasi lükanud ÜRO hinnangu, mida nad peavad rahulolevaks kliimamuutustest Suurele Vallrahule ähvardava ohu taseme kohta.

Juuli lõpus keeldus UNESCO maailmapärandi komitee GBR-i "ohus" nimekirja kandmast, kui ta tegi oma lõpliku otsuse maailma suurima korallrifi seisukorra kohta.

Seevastu aastal äsja avaldatud uus aruanne in loodus, Austraalia-Ameerika uurimisrühm, mida juhib dr Benjamin Henley Melbourne'i ülikool väidab, et viimase nelja sajandi kõrgeim ookeanikuumus seab GBRi kindlalt ohtu. Mere soojenemine ja massilised korallide pleegitamise sündmused ähvardavad hävitada selle ökoloogia, bioloogilise mitmekesisuse ja ilu, ütlevad nad.

Korallimerest ja selle ümbrusest võetud korallide skeleti proove kasutades rekonstrueerisid teadlased iga-aastased suvised merepinna temperatuurid ajavahemikus 1618–1995. Need andmed ühendati registreeritud merepinna temperatuuriandmetega aastatel 1900–2024.

Töörühm analüüsis ka merepinna temperatuuride kliimamudeli simulatsioone, mis töötati koos kliimamuutustega ja ilma nendeta, ning leidis, et piirkonna kiiresti tõusvates temperatuurides on süüdi inimtegevusest tingitud kliimamuutused.

Leiti, et hiljutised massilise pleegitamise sündmused langesid kokku viie kuumima aastaga kuuest uuringuga hõlmatud 400 aasta jooksul. Aastatel 2024, 2017 ja 2020 oli Korallimeres kogu perioodi kõige soojem temperatuur.

Käesolev aasta on osutunud suure vahega rekordiliselt soojemaks. Kuumasündmused aastatel 2016, 2004 ja 2022 olid rekordiliselt järgmised kolm kõige soojemat aastat.

Tabelitest väljas

"Kui ma joonistasin 2024. aasta andmepunkti, pidin oma arvutusi kolmekordselt kontrollima," ütles dr Henley. "See jäi edetabelitest maha, ületades tunduvalt eelmise 2017. aasta rekordi. See on traagiline, kuid peaaegu vältimatu tagajärg, et tänavu on taas toimunud massiline korallide pleegitamine.

„Mind puudutab see, et lähiaastatel riffile avalduvad mõjud on paratamatus. Kiirete, koordineeritud ja ambitsioonikate ülemaailmsete meetmete puudumisel kliimamuutustega võitlemiseks oleme tõenäoliselt tunnistajaks Maa ühe suurejoonelisema loodusime hukkumisele.

Korallide pleegitamine (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Ilma kiireloomulise sekkumiseta ähvardab meie ikooniline Suur Vallrahu nende kõrgete ookeanitemperatuuride tõttu peaaegu iga-aastane randumine," järeldas dr Henley, kes võttis suurema osa uuringust ette doktorikraadi järeldoktorina. Wollongongi ülikool. „Kaalul on rifi ökoloogiline terviklikkus ja silmapaistev universaalne väärtus.

„Meil on palju võtmelahendusi kliimamuutuste ümberpööramiseks. Vajame astmelist muudatust koordineeritud riikliku ja rahvusvahelise tegevuse tasemes, et minna üle neto nullile. Loodame, et meie uuring annab poliitikakujundajatele rohkem tõendeid kasvuhoonegaaside heitkoguste rahvusvaheliseks vähendamiseks.

"Enamik maailmapärandi objekte on ka kliimamuutuste suhtes haavatavad," märkis UNESCO keeldudes kuulutamast GBR-i ohus. „Austraalia rakendab ambitsioonikat keskkonna- ja kliimakava nii kodu- kui ka välismaal, et saavutada null- ja looduspositiivne maailm.

„Toetame ülemaailmseid jõupingutusi kaitsta kõiki maailmapärandi objekte kliimamuutuste mõju eest. Oleme riffide majandamise alal maailmas liider ja jätkame oma teadmiste jagamist rahvusvaheliste partneritega, et kaitsta rohkem seda, mis on väärtuslik, taastada rohkem seda, mis on kahjustatud, ja majandada loodust tuleviku jaoks.

