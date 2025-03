Wakatobis on kõik hästi

Vestlus merebioloogi Julia Melleriga

Pärast Oxfordi ülikoolis merebioloogia magistrikraadi omandamist liitus Julia Mellers Wakatobi meeskonnaga 2024. aastal. Merebioloogi lisandumine on pakkunud külalistele, kuurordi töötajatele ja kogukonna partneritele elevust. Tänase seisuga on Mellers juba kasutusele võtnud uuenduslikud riffide tervisehindamise programmid Wakatobi eramerekaitsealal, kasutades tehisintellekti abil pildistamist ja andmeanalüüsi. See analüütiline protsess võimaldab Wakatobi meeskonnal hoolikalt jälgida hindamatuid andmeid, mis on saadud meie armastatud riffidest. Mellersi tööd tugevdavad pikaajalised partnerlussuhted kohalike küladega, kes jagavad meie ühist eesmärki kaitsta karide. Kogukonna sügav side ookeaniga on programmi õnnestumiseks hädavajalik. Mellersi käimasolev töö annab tunnistust sellest, miks merekaitse on hädavajalik – mitte ainult Wakatobis, vaid kogu maailmas.

Wakatobi Dive Resorti riffide terviseuuringuid viiakse läbi kogu kaitsealal, mõned uuringud on täiustatud eDNA proovide võtmise ja helimaastiku jälgimise lisamisega.

Hiljuti võtsime Juliaga ühendust, et saada viimaseid sõnu selle käimasoleva projekti kohta ja tema muljeid Wakatobist üldiselt.

K: Mis on olnud teie esimese Wakatobi-aasta kõige rahuldust pakkuv aspekt ja mida ootate tulevikust kõige rohkem?

A: „Tunnen Wakatobis sukeldudes sügavat rahulikkust. Kuigi paljud maailma riffid on praegu ohus või ohus, on meie merealadel kõik hästi. Nüüd on meil teaduslikud andmed, mis kinnitavad, et tänu toimivale säilitussüsteemile on nende uskumatult bioloogiliselt mitmekesiste riffide tulevik turvaline. On olnud uskumatult rahuldust pakkuv tõlkida sukeldumise ja põliste riffide uurimise rõõm andmeteks, mis jäädvustavad hoolikalt bioloogilist mitmekesisust ja kinnitavad Wakatobi ühiste looduskaitsealgatuste positiivset mõju.

Kasutame nüüd viimase aasta jooksul kogutud andmeid, et kutsuda välispartnereid osalema dokumenteeritud mõjuga riffide säilitamise jõupingutustes. Wakatobi looduskaitsealased jõupingutused arenevad ja laienevad pidevalt ning ma ootan huviga, kuidas saaksime seda kasvu kõige paremini kiirendada.

K: Kas olete märganud muutusi korallide tervises, kalapopulatsioonides või isegi invasiivsete liikide esinemises?

A: "Me hakkame riffide terviseandmetes nägema selget signaali ökosüsteemi kaitse kohta. Hinnangud tehakse rifide skaneerimise fotouuringutega, mida seejärel analüüsib AI programm, mis on koolitatud Wakatobi riffide elu klassifitseerima. Tulemused näitavad, et kaitsealal asuvad rifid on oluliselt tervemad kui naabruses asuvad kaitsmata rifid. Meie riffide skaneeringud kinnitavad ka seda, et eelmisel aastal, kuigi paljud rifid kannatasid katastroofilise ülemaailmse pleegitamise tõttu, ei toimunud Wakatobis märkimisväärset süstemaatilist pleegitamist.

Teadusliku seire ja riffide tervisehindamise integreerimise Wakatobi sukeldumismeeskonna ajakavasse teeb lihtsaks nende tohutu kogemus ja entusiasm teadustöösse panustada.

Julia ütleb, et teadusliku seire integreerimise sukeldumismeeskonna ajakavasse teeb nende tohutu kogemus ja entusiasm kaasa aidata. Foto autor Kristian Gaeckle

Keskkonna DNA koosneb pisikestest geneetilise materjali tükkidest, mille organismid maha jätavad, nagu rakud, nahk, jäätmed ja lima. Rifivesi sisaldab väärtuslikku teavet lähedalasuvate rifide elanike kohta, kuid see teave tuleb lahti harutada. Oleme rifivett filtreerinud, DNA filtrile püüdnud ja seejärel filtri laborisse analüüsimiseks saatnud. Laboris kasutavad nad DNA sorteerimise alustamiseks väikseid tükke, mida nimetatakse praimeriteks. Praimerid on nagu väikesed DNA sildid. Nad kinnituvad teatud tüüpi organismile ühise järjestuse osaga. Näiteks on praimereid, mis kinnituvad korallidele, mis on suunatud erinevatele koralliliikidele spetsiifilisele DNA lõigule. See on fantastiline uus tehnika, sest see võimaldab teil mitteinvasiivselt koguda tohutul hulgal teavet. See on olnud eriti huvitav projekt, sest korallipraimerid ilmuvad teaduskirjanduses alles hiljuti. Avastasime kõige haruldasemad korallid ainult kõige bioloogiliselt mitmekesisemates kohtades. Näib, et saame kasutada korallide eDNA uuringuid riffide tervise otsese indikaatorina, mis on uudne lähenemisviis! See on päris põnev!

Need andmed on andnud valgust Wakatobi bioloogilisele mitmekesisusele, kinnitades näiteks 11 haavatava koralliliigi olemasolu teiste haruldaste olendite hulgas.

"On haruldane privileeg töötada kohas, kus inimesed ja mereelu eksisteerivad koos, mitte ainult rahumeelselt, vaid ka produktiivselt.

K: Millised teised riffide uurimise algatused on töös või planeerimisetapis?

A: "Me suurendame nüüd oma uurimistööd, et mõõta rifi pulssi kaitseala laiemal alal aastaringselt. See tähendab teadusliku seire integreerimist sukeldumismeeskonna ajakavasse – ülesande teeb lihtsaks meeskonna tohutu kogemustepagas ja entusiasm teadustöösse panustada. Sukeldumismeeskonna käimasolev andmete kogumine AI analüüsi abil võimaldab meil kogu rifi ökosüsteemi seisundil silma peal hoida.

Samuti lisame oma tööriistakomplekti uusi meetodeid. Võtsime hiljuti kasutusele andurite komplekti, mis edastab reaalajas ookeani ilmateavet rakendusse. See võimaldab meil jälgida rifi metaboolset impulssi reaalajas. Saame kogu päeva jälgida, kuidas päikesevalgus määrab karil fotosünteesi ja hingamise tasakaalu, põhjustades suuri igapäevaseid veekeemia kõikumisi. Suured kõikumised, mida me Wakatobis täheldame, on märk metaboolselt aktiivsest rifist ja seega produktiivsete ökosüsteemide tunnus.

K: Mis inspireerib teid kuurordimeeskonnaga töötamisel?

A: „On haruldane privileeg töötada kohas, kus inimesed ja mereelustik koos eksisteerivad, mitte ainult rahumeelselt, vaid ka produktiivselt. Töötades Wakatobis nii vee kohal kui ka all, on tõeliselt inspireeriv olla tunnistajaks, kuidas süsteemid üksteist otseselt toetavad. Wakatobi ei ole staatiline süsteem – sellel on rikas edukate toimingute ajalugu ja see on jätkuvalt innovatsiooni esirinnas. Selles dünaamilises keskkonnas töötamine tähendab juba olemasolevate uurimismeetmete pidevat täiustamist, hoides samal ajal alati silma peal järgmisel etapil, mis väärtust tõstab.

Cornucopia esindab riffide tervise hindamise edenemist ja tervet korallide kasvu Wakatobi saitidel. Foto autor Warren Baverstock

K: Kas teil on Wakatobis lemmiksukeldumiskoht või mereelustiku tüüp?

A: „Minu jaoks on üks parimaid asju samade sukeldumiskohtade sagedase külastamise juures see, et hakkate tundma konkreetse iseloomuga loomi. Loomaaias on eriti lühikese iseloomuga kaheksajalg, kes istub sageli kivil ja lööb kala, kes julgeb liiga lähedale tulla!

Ilma riffide tervisehindamise programmideta ei oleks kilpkonnadel, nagu see Hawksbill Dunia Baru kohas, terveid riffe, millele loota. Foto autor Christian Gloor

Sarvesarvise kriimustatud viilkala, tavaliselt häbelik liik, poseerib alati hea meelega foto jaoks. Paar seakala jälitavad üksteist Spiraalnurgas pidevalt. Dunia Barus asuv Hawksbill on alati nii tahtnud mugida, et näib vaevu seltskonda märkavat!

Wakatobi riffide tervisehindamise programm aitab tagada elujõulise korallrifi ja selliste kalade populatsioonid nagu see must snapper Waktaobi saidil Roma. Foto autor Walt Stearns

Ma ei suutnud valida ühte lemmikpaika – Wakatobi riffide varieeruv elulugu loob ainulaadseid kooslusi. Pinnaclesid ja rifiharjasid nimetatakse sageli "ökoloogilisteks magnetiteks", kuna nende topograafia meelitab ligi röövkalade kogumeid. Roma on üks selline sait, kus võib sageli märgata koerahammas-tuunikala läbi mustade snapperi, barracuda ja pika ninaga keisrite parve. Pocketsis ulatub riffi nõlv sügavamale kui mujal, tekitades hämmastavalt palju kõvasid koralliliike, mis on võimelised kasvama sügavusel ainult Wakatobi selge vee tõttu. Turkey Beachi hoovused kiirendavad vett üle rea seljandike, mis meelitavad ligi musttipphaisid ja kotkaraisid.

K: Milliseid põnevaid arenguid on veel lähikuudel oodata?

A: „Selle aasta jaanuaris viibis kuurordis National Geographicu Pristine Seasi meeskond, kes dokumenteeris meie jõupingutusi. Nende töö lülitatakse David Attenborough jutustatud filmi "Ookean", mis linastub selle aasta mais. Osana oma kampaaniast, mille eesmärk oli selle filmi ilmumine, et edendada tegevust, külastas National Geographic viit asukohta eduka mere säilitamise juhtumiuuringute raames. Wakatobi valiti kohaks, kus säilitamispüüdlused avaldavad püsivat positiivset mõju nii inimestele kui ka keskkonnale. Kui seda korrata, võib Wakatobi riffide tervise hindamise mudel muuta mere ökosüsteeme palju kaugemale kui Sulawesi, nii et oli fantastiline võimalus saada osa põlise mere missioonist. Siin oli meeskond, kes oli reisinud lugematutesse kaugel asuvatesse kohtadesse, rääkinud lugematul hulgal lugusid, kuid siiski tundsid nad ära Wakatobi ainulaadsuse nii vee kohal kui ka all.

"Wakatobis on kõik hästi," ütleb merebioloog Julia Mellers. Foto Wakatobi Resort

Lähemalt Julia tegemistest > siin.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST.

E-mail: office@wakatobi.com or Küsige.

Jälgi meid Facebook ja Instagram.

Vaadake meie Wakatobi looduskaitsevideoid YouTube'i kanal.