Ingelhai nähti Lääne-Walesi lähedal

at

at 11: 33 am

Haruldane ingelhai vaatepilt jäädvustati Lõuna- ja Lääne-Walesi looduskaitseühingu (WTSWW) Cardigani lahes paigaldatud veealuse kaameraga. See on esimene selline vaatlus nelja aasta jooksul.

Ingelhaid on IUCN-i punases raamatus kriitiliselt ohustatud. Suurbritannia sukeldujad seostavad neid sageli Kanaari saartega, kus vaatlusi tõenäolisemalt tehakse. Nad kasvavad kuni 2 meetri pikkuseks ja käituvad nagu raid, varitsedes mööduvat saaki, näiteks lestalisi, koorikloomi ja molluskeid, liiva sisse maskeeritult.

Selline käitumine muudab nad põhjatraalimise suhtes haavatavaks ning nende aeglane paljunemiskiirus aitab kaasa ka nende arvukuse murettekitavale vähenemisele.

Divernet teatas eile (26. juulil) sellest, kuidas Cornwalli looduskaitsefond tähistab riiklikku merenädalat, mille 2025. aasta teema on „lainete all olev merepõhi“. WTSWW merepõhjahaide vaatlus on sobiv algus iga-aastasele üritusele oma panusele.

Hai jäädvustati söödaga veealuse kaugjuhtimisega videosüsteemiga (BRUVS), mille usaldusühing oma kaudu kasutusele võttis. Cardigan Bay mere-elustikukeskus, kus meeskond uurib delfiinide toitumist ja mereelustiku mitmekesisust selles piirkonnas. Kaamerad paigutati erinevatesse elupaikadesse merekaitsealadel (MPA-des) ja väljaspool neid, salvestades igas asukohas ühe tunni jooksul.

Walesi 139 merekaitseala ei ole põhjatraalimise eest täielikult kaitstud, ütleb ... WTSWW.

Kirjeldades vaatlust kui „haruldast ja põnevat kohtumist“, ütles merekaitse ja -uuringute juht dr Sarah Perry, et see juhtus otsustaval hetkel, mil Walesi parlament arutab Ühendkuningriigi valitsusega põhjatraalimise keelustamist merekaitsealadel.

„Meie projekt „Delfiinide toitumise detektiivid“, mida rahastab Walesi valitsus Loodusvõrgustike fondi kaudu, kasutab veealuseid kaameraid, et paljastada merepõhja elustiku uskumatut mitmekesisust,“ ütles Perry.

„Need leiud rõhutavad pakilist vajadust kaitsta neid habrasid elupaiku kahjulike tegevuste, näiteks põhjatraalimise eest.“ otsib oma petitsioonile rohkem allkirju praktika lõpetamiseks.

Samuti Divernetis: Karm Attenborough' film mõistab hukka MPA traalimise, SUKELDUJA THEO LIITUB STEPHEN FRYGA PÕHJAPÕÕGAST VARRASEL, 5 VIISI BRITANNIAS MEREKAITSE PARANDAMISEKS