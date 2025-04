Bali sukeldumiskeskus võidab Green Fins auhinna

Indoneesias Balil Nusa Ceninganis asuv PADI ökokeskus ja 5* IDC Ceningan Divers on võitnud 2025. aasta roheliste uimede auhinna silmapaistva pühendumuse eest säästvale mereturismile.

Roheliste uimede algatus, mida juhib Ühendkuningriigi heategevusorganisatsioon Reef-World Foundation for the Environment Programme for the Reef-World, eesmärk on kaitsta korallriffe, julgustades rahvusvahelist sukeldumis- ja snorgeldamisturismi vastu võtma keskkonnasõbralikke suuniseid, mis edendavad jätkusuutlikkust.

See võib väita, et pakub tööstusele ainsaid rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnastandardeid koos tugeva hindamissüsteemiga vastavuse mõõtmiseks.

Sukeldumisjuhend annab sukeldumiseelse briifingu (Reef-World)

Ceningani sukeldujad, kauaaegne Green Finsi liige, on näidanud üles silmapaistvat juhtpositsiooni jätkusuutlikkuse, keskkonnavastutuse ja kogukonna kaasamise vallas, ütleb Reef-World.

Operaator on pakkunud sukeldumist Nusa Penida merekaitsealal Bali loodeosas alates selle käivitamisest 2015. aastal.

Auhind määrati "sõbraliku konkursi" käigus viie kõrgeima hinnangu saanud Green Finsi liikme vahel, kes kõik said programmi hindamissüsteemi alusel "Parima keskkonnategija" staatuse.

Sukeldumisjuhend pardal (Reef-World)

Külaliste, toetajate ja laiema sukeldumisringkonna hääled ühendati Green Fins punktisüsteemiga kolmes kategoorias jätkusuutlik äri, jõudmine ja inimesed.

"See on olnud inspireeriv tunnistajaks Ceningan Diversi töö käegakatsutavale mõjule," ütles Reef-Worldi programmide juht Dev Albao. "Jätkusuutlikkus ei ole nende jaoks turunduskampaania, see on põimitud nende tegevusse, mõjutades nii kohalikku kogukonda kui ka ülemaailmset sukeldumisturismi sektorit. See on midagi, mida olen omal nahal näinud, ja see on tõeliselt tähelepanuväärne."

Noored külastajad, kes osalevad rannapuhastustöödel mangroovide lähedal (Reef-World)

poolt vastu võetud meetmed Ceningani sukeldujad on hõlmanud kõikehõlmavat ühekordselt mittekasutatavate plastide poliitikat; aktiivne kogukonna teavitamine ja keskkonnaharidus; regulaarsed ranna- ja veealused puhastused; merekaitseürituste korraldamine töötajatele ja külalistele; ning töötajate koolitus ja külaliste koolitus, sealhulgas Green Fins Diver e-kursuse reklaamimine.

„See tunnustus tähendab palju kogu meeskonnale – see süvendab meie pühendumust mõtestatud muutuste inspireerimisele, teadmiste jagamisele meie kogukonnaga, meie ookeani kaitsmisele ja jätkusuutlike lahenduste otsimisele, mis võiksid kujundada meie mereökosüsteemidele parema tuleviku,” ütles sukeldumiskeskuse kaasomanik Matt Hutchinson.

Sukeldumine Nusa Penida MPA-s (rahude maailmas)

"Roheliste uimede ja Reef-World Foundationi perekonda kuulumine on aidanud meil kasvada mitte ainult ettevõttena, vaid ka ookeanide eestkõnelejatena. Nende toetus suunab ja motiveerib meid jätkuvalt igal sammul."

Rohelised uimed Sellel on 310 aktiivset liiget üle maailma, sealhulgas 29 Indoneesias, nii et selle liikmete nimekiri võib olla kasulik lähtepunkt sukeldujatele ja snorgeldajatele, kes soovivad broneerida reisi jätkusuutliku operaatori juures. Indoneesias juhib Green Fins Reef-maailmrakenduspartner Korallikolmnurga keskus.

