Pakkuge nüüd Oceanic 31 hai kunstiteose jaoks

Haidele pühendatud kunstiteoste näitus nimega Oceanic 31 lõpetab oma kaheaastase ringreisi Ühendkuningriigi näitusepindades novembri lõpus Londoni Kuninglikus Geograafiaühingus (RGS), kusjuures teosed jagatakse seejärel veebioksjonil laiali. Shark Trusti Oceanics programm.

Kollektsioon, mis kujutab 31 liiki ookeanihai ja raid, annetasid selle eesmärgi heaks 31 üksikkunstnikku aastal 2022. Teosed ulatuvad maalidest ja digiloomingust skulptuuride ja segatehnikani.

Smooth Hammerhead autor Alicia Hayden

. tasuta näitus saab näha RGS paviljonis 26. novembrist kuni 7. detsembrini. Võimalikel pakkujatel, võib-olla jõulukinke silmas pidades, on selle viimase esituse kuupäeva lõpuni aega oma pakkumised teha, mida saab teha kohe veebisaidi külastamine.

ScapaJoe siidine tänav

Carcharodon carcharias autor Jimmy Higgs

Ühe kunstiteoste paneb otse oksjonile TV metsloomade ekspert Steve Backshall, kes on Shark Trusti iga-aastase lipulaeva ürituse "For The Love Of Sharks" peaesineja RGS-is 29. novembril. Piletid õhtusele üritusele on endiselt saadaval Shark Trustist.

Croc VR 2030 autor Tom Mead

Oceanic Whitetip pangaautomaadi poolt

"See näitus on andnud meile võimaluse jõuda uue publikuni ja inspireerida rohkem inimesi nende suurepäraste haide ja kiirtega, millel meie Suur hai lubadus kampaania põhineb,” ütleb Shark Trusti tegevjuht Paul Cox. "Oleme tohutult tänulikud 31 kunstnikule, kes on nende teoste loomisel nii palju vaeva näinud."

