BSAC palub sukeldujad septembris puhastada

Sel nädalal avaldas USA föderaalkohtunik korralduse maksta esimesed hüvitised kulude katteks, mis tekkisid 34 inimese surma tõttu, kes hukkusid Californias 2019. aastal süttinud reaalajas Conceptioni laeval – kuigi selle kapten Jerry Boylan on olukorras arve tasumine jääb ebaselgeks. Korallipoegade hällid, mis on loodud hambuliste kiskjate (nt papagoikala) tõrjumiseks, võiksid olla osa häiretest, näiteks korallide pleekimisest tabatud riffide taastamiseks. Sukeldumismuuseum Gosportis suleti 2024. aastal, et taastada oma "niiske II astme* muinsuskaitse alla kuuluv hoone", kuid tal on ambitsioonikad plaanid avada uuesti järgmise aasta juunis, kuivemana ja uute näitustega.





https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/

https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo

https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o

https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/



https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg

https://fourthelement.com/product/tech-fin/





Hakka fänniks: https://www.scubadivermag.com/join

Varude ostmine: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

MEIE VEEBISAIDID



Veebisait: https://www.scubadivermag.com ➡️ Sukeldumine, veealune fotograafia, näpunäited ja nõuanded, sukeldumisvarustuse ülevaated

Veebisait: https://www.divernet.com ➡️ Sukelduuudised, veealune fotograafia, näpunäited ja nõuanded, reisiaruanded

Veebisait: https://www.godivingshow.com ➡️ Ainus sukeldumisnäitus Ühendkuningriigis

Veebisait: https://www.rorkmedia.com ➡️ Meie kaubamärkide piires reklaamimiseks

-------------------------------------------------- ---------------------------------

JÄRGIGE MEID SOTSIAALMEEDIAS



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Teeme koostööd veebilehtedega https://www.scuba.com ja https://www.mikesdivestore.com kõigi teie varustuse jaoks. Kaaluge ülaloleva sidusettevõtte lingi kasutamist kanali toetamiseks.



Selles videos sisalduv teave ei ole ette nähtud ega ole mõeldud asendama professionaalset SUURVEISE koolitust. Kogu selles videos sisalduv sisu, sealhulgas tekst, graafika, pildid ja teave, on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ega asenda kvalifitseeritud sukeldumisinstruktori koolitust.