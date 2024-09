Nikerdatud korallid vapustavad Boholi sukeldujaid

Filipiinidel populaarse Boholi saare lähedal plaatkorallidesse raiutud grafiti on kohalikke sukeldujaid šokeerinud.

50,000 675 peeso suurune preemia (umbes XNUMX naela) on postitatud teabe eest, mis viis nende sukeldujate vahistamiseni, kes vastutavad vandaalitsemise eest Virgin Islandi lähedal rifis – ning korallide kahjustuste ja tulevaste ohtude ülevaatamine on muutnud sukeldumise tuleviku kohapeal. kahtluse alla.

Kahju märkas ja jagas PADI sukeldumisinstruktor Danilo 'Don-don' Menorias. Bohol Divers Advocacy Cooperative, Panglaost. Sellised nimed nagu "Mojak" ja "Min" olid söövitatud ligikaudu tervesse korallisse, mille asukoht on teada.

Keskkonna- ja loodusvarade osakond, Boholi provintsi keskkonnajuhtimisamet ja Panglao kohalik omavalitsus on algatanud uurimise ning Boholi kuberner Erico Aristotle Aumentado pakub tasu veealuste grafitikunstnike kohta teabe eest.

Kes on Mojak? (Danilo Menorias)

"Kahjuks on ikka veel inimesi, kes põlgavad ja ignoreerivad meie väikseid jõupingutusi nende korallide ilusana hoidmiseks," ütles ta, viidates eelmisel aastal juhtunud juhtumile, mil Panglaost edelaosas Balicasagi saare lähedal korallid samamoodi moonutati, kusjuures vandalismi jagati läbi. videomaterjali.

"Kutsume tungivalt kõiki sukeldumisoperaatoreid ja sukeldujaid tegema koostööd, et vältida meie keskkonda segamas ja kuritarvitamas, eriti meie ookeanide all," ütles Aumentado ja lisas, et kohalik omavalitsus peaks tagama, et kõik sukeldujad oleksid täielikult teavitatud sellest, mis oli ja mis mitte. vastuvõetav käitumine vee all. "Neid, kes seda rikuvad, karistatakse, sealhulgas sukeldumispoed ja giidid," ütles ta.

Kuberner ütles, et uurimisrühmal on volitused hinnata tulevasi riske riffidele ja tellida ala sulgemine ning kõiki otsuseid austatakse.

"Suur tänu kõigile, kes korallide seisundist hoolivad, ja jätkame koostööd, et säilitada oma keskkonda tulevastele põlvedele."

