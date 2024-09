Dive-Pro süüdistatakse sularaha eest korallide nikerdamises

Filipiinide sukeldumiskohas Boholis inimeste nimede korallidele nikerdamine on jätkunud ning võimud on nüüdseks veendunud, et üks või mitu kohalikku sukeldumisjuhti ja paadioperaatorit on veealuse grafiti loomiseks turistidelt lisatasusid kogunud. .

Üks sukeldumisjuht on väidetavalt tunnistanud korallide vandaalitsemist. Riffide kahjustamine on seaduse alusel ebaseaduslik Filipiinide kalanduskoodeks, kuigi pole selge, kas tema vastu esitatakse kriminaalsüüdistus.

Panglao lähedal Puntudi (endise Neitsi) saare lähedal asuvast Estaca sukeldumis- ja snorgeldamiskohast leiti vähemalt 13 inimese nime korallidesse sööbituna, kui augusti lõpus viidi läbi kontroll kohaliku PADI sukeldumisjuhi vihje põhjal. .

Vandaalitsetud korallid Puntudi saare lähedal (Danilo Menorias)

Korea turist oli postitanud a video sotsiaalmeedias, kus näidatakse koralle vandaalitsevat giid ja Boholi kuberner Erico Aristoteles Aumentado pakkus tasu lisateabe saamiseks, nagu on teatatud Divernet 4. septembril. Auhinnaraha neljakordistati hiljem 200,000 2,700 peesole (umbes XNUMX naela).

Panglao linnapea Edgardo "Boy" Arcay sulges kuberneri toetusel alates eilsest (9. septembrist) saidi turismitegevuseks vähemalt kuueks kuuks ja võib-olla rohkem kui aastaks. Ta ütleb, et piirkonna korallid, mis moodustavad osa Panglao saare kaitstud meremaastikust laiendatud riikliku integreeritud kaitsealade süsteemi raames, vajavad taastumiseks aega.

Arcay ütleb ka, et 5. septembril küsitles ta isiklikult filmis nähtud nimetut giidi video. Pärast seda, kui ta tunnistas, et oli naiskülalise nime tema palvel korallile kirjutanud, hoiatati teda, et teda võidakse kuulutada persona non grata oma rolli eest "turismi tapmises".

Filipiinide keskkonna- ja loodusvarade osakond ning Boholi provintsi keskkonna- ja loodusvarade amet hindavad praegu sukeldumiskohta. Aumentado on öelnud, et kavatseb luua vahistamisõigusega rakkerühma, et vältida sarnaste juhtumite esinemist tulevikus.

