Sukelduja Theo liitub Stephen Fryga põhjatraalimise varraste alal

Sir David Attenborough' dokumentaalfilmi sõnumi järeltegevus Oceans ja samal ajal ÜRO ookeanikonverentsiga, mis lõpeb täna (13. juunil) Nice'is, on Suurbritannia heategevusorganisatsiooni Blue Marine Foundation kampaaniavideo, mille peaosades on sukeldumishuvilised Theo James ja Stephen Fry, laialt levinud. Internetis.

In Loosung James (Lahknev, Valge Lootos, Härrased) mängib luksusliku restorani sööjat, kes tellib Fry kehastatud libeda kelneri käest pealtnäha jätkusuutliku kalaroa.

Mõlemad näitlejad on Blue Marine'i saadikud ja lühifilmi eesmärk on tuletada publikule meelde inimeste nähtamatuid kulusid, mis kaasnevad sellega, et nad söövad oma äranägemise järgi.

„Kirgliku sukeldujana on ookean mind juba pikka aega lummanud ja mind on kohutanud mõju, mida inimesed sellele avaldavad,“ ütles James pärast pildistamise lõpetamist.

„See, et mulle oli kaela visatud suur hulk kaaspüüki, näitas tõeliselt, kui groteskne ja laastav on põhjatraalimise praktika. See oli sügavalt häiriv, aga mul oli hea meel seda teha, kui see aitab kaasa tegelikele muutustele.“

Ühendkuningriigi keeld, aga kui kiiresti?

Blue Marine'i teatel loodi kampaaniafilm lootuses edendada hädavajalikku põhjatraalimise keeldu Ühendkuningriigi nn merekaitsealadel (MPA-des).

„Praegu on vapustav 90% Ühendkuningriigi merereservidest endiselt avatud põhjatraalimisele ja mis puutub kala, mis traalerite võrkudesse valimatult püütakse, siis kuni 80% püütud saagist visatakse minema või hävitatakse,“ ütleb sihtasutus. „Teeme sellele kohe lõpu. Tegutseme koos meiega.“

Kalade kaotus Jamesile (Blue Marine Foundation)

Tegelikult teatas Ühendkuningriigi valitsus filmi ilmumise päeval (8. juunil) oma kavatsusest keelata põhjatraalidega püük 41 avamere merekaitsealal, mis hõlmavad 30,000 1.5 ruutkilomeetri suurust Inglismaa vetes (XNUMX korda suurem kui Wales).

„See on tohutu samm edasi meie merekaitsealade mõttetu hävitamise peatamisel,“ tunnistas Blue Marine, rõhutades samal ajal, et miski ei muutu enne, kui ettepanekud teoks saavad ja keeld jõustatakse. Toetajaid palutakse jaga videot sotsiaalse meedia.

. Sinise Mere Fond ja Atomized Studiose film Loosung lavastas Ben Mallaby.

