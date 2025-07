Sukeldujad, tulge mantade päästmiseks appi!

Suurbritannias asuv merekaitse heategevusorganisatsioon Manta Trust ja selle globaalsed partnerid on käivitanud uue kampaania nimega #SaveTheMantas, mis nõuab manta ja kuradirai rahvusvahelise kaubanduse täielikku keelustamist ning loodavad sukeldujate tugevale toetusele.

. #PäästaMehed See üleskutse tuleb ajal, mil usaldusfond usub, et tõelist mõju on võimalik saavutada – enne CITESi (ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon) osaliste 20. konverentsi (CoP20), mis toimub sel novembril Usbekistanis.

CITESi konverents Genfis selle aasta alguses. Suur proovikivi tuleb novembris (Manta Trust)

Kui ettepanek vastu võetakse, viiakse kõik manta- ja kuradiraiad nimekirja üle ... CITESi I lisa, mis on rahvusvahelise kaitse kõrgeim tase, keelustaks igasuguse rahvusvahelise kaubanduse mobuliidtoodetega – see on kriitiline samm jätkusuutmatu ekspluateerimise lõpetamise suunas.

„Manta ja kuradirai on ühed ikoonilisemad ja austusväärsemad mereliigid, kuid nad on ülepüügi suhtes äärmiselt haavatavad,“ ütles Manta Trusti tegevjuht dr Guy Stevens.

„Pärast enam kui kümme aastat kestnud ülemaailmset kaitset CITESi II lisa alusel on masendav näha, et nende liikidega kaubitsemine mitte ainult ei jätku, vaid suureneb. Vaja on kiiresti jõulisemaid meetmeid.“

Mobula kiired maandusid Sri Lankal Beruwala sadamas (Miriam Staiger)

Eriti haavatav

Manta ja kuradirai kanti II lisasse vastavalt 2013. ja 2016. aastal, kuid parakoobaste populatsioonid jätkavad langust, ütleb fond. Kõik üheksa teadaolevat liiki on nüüd kantud ohustatud liikide nimekirja. IUCNi punane nimekiri, millest seitse on liigitatud ohustatud liikideks. Mõnes piirkonnas on populatsioonid vähenenud enam kui 90%.

Peamine oht tuleneb ülepüügist, mida ajendab nakkeplaatidega kauplemine, mida müüakse Aasia osades traditsioonilise ravimina, aga ka kohalikult tarbitava või eksporditava lihaga.

Lõppplaadid Sri Lankal (Daniel Fernando)

Manta ja kuradirai püütakse kogu maailmas, peamiselt rannikupüügil. Manta Trusti juhitud õppima näitas, et mobuliiditooteid kaubeldakse vähemalt 22 riigis, sageli vähese reguleerimise või täpse aruandlusega.

Mobuliidid saavad täiskasvanuks umbes 10 aasta jooksul ja sünnitavad vaid ühe poja iga paari aasta tagant, mis muudab nad eriti haavatavaks. „Meie uuring näitab, et praegused kaitsemeetmed ei ole piisavad,“ ütles hiljutise kaubandushinnangu juhtiv autor dr Marta D Palacios. „Ilma kiireloomuliste meetmeteta riskime nende erakordsete liikide kaotamisega.“

Lünkade sulgemine

Sukeldujate poolt nähtud manta-rai, seekord Maldiividel (Jasmine Corbett)

I lisasse kandmine kõrvaldaks lüngad, mis lubavad eksporti küsitavate „jätkusuutlike” kvootide alusel, ütleb fond. See lihtsustaks ka jõustamist, mida praegu võivad takistada liikide identifitseerimise ja dokumentide kontrollimise nõuded.

Manta Trusti sõnul põhineb nimekirja tõstmise ettepanek, mille eestvedajaks on kiiritusravi levikuga Ecuador ning mida toetab valitsuste ja vabaühenduste koalitsioon, seni kõige põhjalikumal kaubandusanalüüsil ja pakub praktilist kaitsevõimalust.

T-särgi ostmine ja kandmine aitab mantasid päästa (Manta Trust)

See kutsub sukeldujaid ja teisi ookeanihuvilisi üles liituma kampaaniaga #SaveTheMantas, ostes ja kandes kampaania T-särk, märgistades postitusi hashtagiga #SaveTheMantas ning tehes ja üles laadides foto sotsiaalmeediasse ja kampaanialehtManta Trusti teatel saavad need pildid osaks CITESi CoP20 konverentsi võimsast visuaalsest seinamaalingust.

