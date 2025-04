"Lollide kullapalavik": süvamere kaevandamine on aegunud, hoiatavad eksperdid

at 11: 06 am

USA Trumpi administratsioon kaalub väidetavalt rahvusvahelise konsensuse eiramise ja ookeanisügavuse avamise korraldust, kuid eksperdid, sealhulgas maailma sügavaim merealune uurija Victor Vescovo, on öelnud, et selline samm oleks majanduslik rumalus ja jaht "lollide kullale".

Valitsuse korraldus võimaldaks ettevõtetele väljastada lube süvamere kaevandamiseks rahvusvahelistes vetes – see on vastuolus avamerel kaevandamist reguleeriva asutuse International Seabed Authority (ISA) nõuetega.

Ookeani kaitsmise eest võitlejad väidavad, et kuigi selline samm sarnaneks piraatlusega ja kahjustaks keskkonda, põhineks see ka vigasel ärijuhtumil.

"Süvamerekaevandamine on tehniliselt äärmiselt keeruline, väga hävitav, ülemaailmsele tootmisele mõttetu ja väga kallis, rahaliselt riskantne lahendus kümme aastat tagasi eksisteerinud akumetallide probleemile," selgitab Caladan Capitali asutaja ja tegevjuht ning pensionil mereväeohvitser ja piloot ning merealune uurija Vescovo.

Victor Vescovo koos dr Dawn Wrightiga "maailma põhjas" (Caladan Oceanic)

Paljude sukelaparaat-piloodisaavutuste hulgas viis Vescovo läbi ajaloo sügavaima mehitatud sukeldumise, kui jõudis 10,928 XNUMX m sügavusel Mariaani süvikus Challengeri sügavusse, ja oli esimene inimene, kes külastas kõigi viie Maa ookeani sügavaimaid kohti.

Ülemaailmne ülepakkumine

Süvamere kaevandamine tekitaks USA-le majanduslikke raskusi ja geopoliitilist kahju ilma nähtava tuluta, väidavad teised oponendid. "See on lolli kulla otsimine," nii väljendab seda California Santa Barbara ülikooli professor ja UC Berkeley dotsent dr Douglas McCauley.

"Süvamerest otsitavate mineraalide ja metallide turuhinnad on viimastel aastatel järsult langenud, mis on tingitud tavapärasest kaevandamisest ja akukeemia uuendustest tuleneva ülemaailmse ülepakkumise tõttu," ütleb McCauley. "See võib olla kõige kallim koobalt ja nikkel, mida planeedil on kunagi kaevandatud.

„Need suundumused on osaliselt tingitud nõudluse vähenemisest elektrisõidukite turul, mis on muutunud üha enam sõltuvaks akudest – näiteks paljudes Tesla mudelites kasutatavatest LFP akudest –, mis ei vaja raskesti hankitavaid ja kalleid metalle.

„Uus innovatsioon nendele uutele akudele mõeldud ülikiire laadimisjaamades, nagu [Hiina elektriautode tootja] BYD hiljutine teade laadimisjaamade kohta, mis võivad vaid viie minutiga suurendada sõiduulatust 400 km võrra, võivad veelgi kindlustada nende uute akude domineerimist, mis ei vaja ookeanist metalle.

BYD Blade akutehnoloogia

"Teine väljakutse võib olla USA vastumeelsus seda materjali USA sadamates lossida, arvestades nende mineraalide äsja avastatud radioaktiivset olemust," järeldab MacCauley. Kaevandamisega seotud mürgiste materjalide eraldumine võib mereandidega saastumise tõttu ohustada rahvatervist kogu maailmas.

Mere ökosüsteemid

"Süvamere, mis on inimkonna ühine pärand, ühepoolne kaevandamine oleks ÜRO mereõiguse konventsiooni põhiline rikkumine, mis on üle 40 aasta taganud ookeanide valitsemise stabiilsuse," lisab Duncan Currie, rahvusvaheline õigusekspert ja poliitikanõunik. Süvamerekaitse koalitsioon (DSCC), kinnitades seisukohta, et konkurentide, nagu Venemaa ja Hiina, alistamine põhjustaks haavatavatele mereökosüsteemidele ja ookeanide tervisele korvamatut kahju.

"Iga riik ja iga inimene kannataks tagajärgede all," ütleb Currie. "See ei anna lubatud kasumit ega autoritasusid, ei lahenda väidetavaid keskkonna- ja julgeolekuprobleeme ning hävitab kümneid tuhandeid ruutkilomeetreid puutumata merepõhja – lihtsalt selleks, et tõestada, et see ei tööta."

"Metalliettevõte lubab regulatiivses vaakumis regulatiivset kindlust," ütleb Bobbi-Jo Dobush, ookeanide kaitsepoliitika ekspert ja raamatu autor. Süvamere kaevandamine ei ole riski väärt. "Ainus kindlus on see, et merepõhja kaevandamine jääb testimata ja metsikult kulukaks viisiks mineraalide hankimiseks, millest oleme juba uuendusi teinud."

DSCC, mis esindab eraldi kampaaniaorganeid, tervitas märtsi lõpus SOS ookeani tippkohtumise manifestis avaldatud üleskutset kehtestada süvamere kaevandamisele moratooriumi osana Prantsusmaa korraldatud kõrgetasemelisest tippkohtumisest.

Manifest kutsub ISA riike üles järgima ülemaailmset teaduslikku konsensust, kehtestades moratooriumi selle kohta, mida ta kirjeldab kui "hävitavat tööstust" vähemalt 10–15 aastaks – või seni, kuni on olemas piisavalt teadmisi teadlike otsuste tegemiseks.

Samuti Divernetis: Mis saab Vescovo järgmiseks?, Vescovo sukeldub maailma sügavaima laevavraki USS-i Samuel B Roberts, Ajalugu, mis on tehtud sügavaima vraki sukeldumisega, Esimene vaalapüügiriik, kes võimaldab süvamere kaevandamist