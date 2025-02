Prantsusmaa viimaseid vangistatud orkasid ootab ees ebakindel saatus

at 9: 09 am

Prantsusmaa kaks viimast vangistuses peetavat orkat, keda hoitakse endiselt hiljuti suletud rajatises, seisavad nüüd silmitsi väljavaatega viia üle Kanaari saarte loomaaeda, keda süüdistavad mõõkvaalade heaolu ja suremuse kehvad näitajad.

Wikie ja tema ellujäänud poeg Keijp jäävad praegu Lõuna-Prantsusmaale Marineland Antibes'i. Rajatis suleti lõpuks detsembris vastavalt 2021. aastal vastu võetud seadusele, mis keelab Prantsusmaal vangistuses vaalade ja delfiinide hoidmise ja eksponeerimise.

Loomad on elanud oma elu paakides delfinaariumis, mis algselt lootis nad müüa Jaapani Kobe Suma Sea Worldile, arvatakse, et see eraldatakse ja kasutatakse aretamiseks. Prantsuse valitsus võttis selle ülekandmise blokeerimiseks nõu sellistelt kampaaniategijatelt nagu Dolphinaria-Free Europe (DFE).

DFE on teinud valitsusele lobitööd, et võimaldada orkade üleviimist Kanadas asuvasse Whale Sanctuary Projecti mereäärsesse varjupaika, kuid selle taotlused on nüüd ametlikult tagasi lükatud. Ta kardab, et orkad suunduvad hoopis Loro Parque loomaaeda (LPZ), mis asub Kanaari saartel Tenerifele – mida ta samuti vähe austab.

Delfinaariavaba Euroopa on mereimetajate teadlaste, loomade heaolu ekspertide, looduskaitsjate, valitsusväliste organisatsioonide, üksikliikmete ja nõustajate rahvusvaheline koalitsioon, mis on pühendunud vaalaliste vangistuse lõpetamisele Euroopas.

Margaux Dodds, DFE juhataja ja ka direktor Mereühendus, soovib teada saada, miks Prantsusmaa valitsus teeb nn kiire otsuse, arvestades, et orkade teisaldamise seaduslik tähtaeg langeb alles 2026. aasta detsembrisse.

Kehv kasvatusrekord

Loro Parque loomaaial on Doddsi sõnul "halb loomakasvatus rekord oma orkadega". Alates 2021. aastast on neli inimest surnud oluliselt nooremalt kui orka keskmine eluiga looduses, sealhulgas kolmeaastane Ula. Viiendik nimega Vicky suri 2013. aastal vaid 10 kuu vanusena.

Väidetavalt on LPZ orkadel ka stressi tunnused, sealhulgas kulunud ja katkised hambad, mis on tingitud korduvast riivist vastu tankide külgi ja hammustavad metallväravad.

Dodds ütleb, et LPZ saavutused on hästi dokumenteeritud. "Loomaaed soovib oma orkasid aretada ja on teatanud, et Wikie'd ja Keijot kasutatakse selle aretusprogrammi osana, kus ta on selle tulemuse saavutamiseks kasutanud kunstliku viljastamise tehnikaid," ütleb ta.

"Kohtumispaikade sulgemisel on olulisem kui kunagi varem, et see oleks viimane vangistuses peetavate vaalade ja delfiinide põlvkond."

"Muret teeb ka ruumipuudus LPZ-s, kuna paagid on väiksemad kui suletud Antibesi rajatise omad," ütleb Dodds. "Veel kahe orka lisamine suurendaks kõigi asjaomaste loomade stressitaset."

Saated ja trikid

"Tõendid selle kohta, et orkade ja teiste vaalaliste tervis ja heaolu on vangistuses keskkonnas tõsiselt ohus, on selged," ütleb veterinaararst dr Mark Jones, asutuse poliitikajuht. Born Free Foundation. "Showdel ja trikkidel, mida nad on sunnitud tegema, pole hariduslikku ega looduskaitselist väärtust.

"Prantsuse võimud on astunud järkjärgulise ja teretulnud sammu vaalaliste vangistuses eksponeerimise lõpetamiseks. Nad peavad nüüd otsima parimaid võimalikke lahendusi riigis allesjäänud vangistuses peetavate loomade jaoks, alustades Wikiest ja Keijost. Nende Loro Parque'i saatmine ainult põlistab ja suurendab nende kannatusi.

Divernet on palunud Loro Parque loomaaial kriitikale vastata, kuid ei saanud vastust. Loomaaed aga väidab, et selle orkide, delfiinide ja merilõvide etteasted publikule on loomade huvides:

"Füüsiline aktiivsus ja vaimsed väljakutsed, mis on seotud näitustel osalevate loomade treenimisega, on nende vormis ja optimaalsetes tingimustes hoidmiseks üliolulised," öeldakse selles. "Nende tegevus on seotud hüvede saavutamisega, sarnaselt looduses toimuvaga: pingutust tasustatakse toitumisega.

„Ettevõtted on looduses loomulikud käitumisviisid ja neid näidatakse avalikkusele, tekitades loomades entusiasmi. See on veel üks oluline viis huvi tekitamiseks ja nende liikide ellujäämise toetamiseks looduses.

Samuti Divernetis: MALTA DELFIINIPARK: KAS SEE ON LOOMAAED VÕI TSIRKUS?, HIINA UJUB VASTU MÕÕNELE, ET KINNITA KÕIGE KÕIGE ORKASID, VANGI DELFIIN "VANNIVEEGA VÄLJA visatud", ROMEO & JULIET MANATEES SAAB TÄIENDUSE