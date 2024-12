Jõuludeks kodu: taanlased vabastavad Paul Watsoni

Kapten Paul Watson läheb jõuludeks koju – vaalapüügi vastu võitleja veteran vabastati pärast viiekuulist vanglas veetmist, samal ajal kui Taani kaalus Jaapani väljaandmistaotlust.

Uudis, et Taani lükkas lõpuks Jaapani nõudmised tagasi, tuli eile (17. detsembril) ja see tähendab, et Watson, kes sai 74-aastaseks, kui teda hoiti lähedal asuvas kinnipidamiskeskuses. kus ta vahistati Gröönimaal Nuukis, saab pühadehooaja perega Prantsusmaal veeta.

"See otsus tähistab inimõiguste, keskkonnaaktivismi ja vaalapüügivastase liikumise olulist võitu," teatas Kapten Paul Watsoni fond (CPWF), mis on suvest saadik kõvasti kampaaniat teinud oma asutaja vabastamise nimel. Selle petitsioon ületas 125,000 XNUMX allkirja ja kogus laialdast kuulsuste toetust.

Taani justiitsministeerium ütles BBC-le, et võttis otsuse tegemisel arvesse väidetavate kuritegude toimumisest möödunud aega ning Watsoni juba vahi all veedetud viit kuud.

"Mõnikord on vaja vangi minna, et oma seisukohta väljendada," ütles Watson, kui ta vabaks kõndis. „Iga olukord annab võimaluse ja see oli veel üks võimalus tuua ülemaailmse tähelepanu keskpunkti Jaapani ebaseaduslikule vaalapüügile Lõuna-Ookeani kaitsealal. Kui mind oleks Jaapanisse saadetud, poleks ma võib-olla kunagi koju tulnud. Mul on kergendus, et seda ei juhtunud.»

CPWF andmetel peeti Watson kinni poliitilistel põhjustel süüdistuste alusel, ilma et tõendeid oleks põhjalikult läbi vaadatud, ning ta on nõudnud rahvusvaheliste õiguskaitsemehhanismide reformimist.

Vaenulikud kohtumised

Watsoni vahistamine 21. juulil põhines 14-aastasel Interpoli teatel Jaapanist, mis tulenes Watsoni ja tema kampaaniameeskonna ning Jaapani vaalapüügimeeskondade vaenulikest kohtumistest filmi filmimise ajal. Vaalade sõjad Telesari Animal Planetile Antarktika meredes.

Arreteerimisel oli Kanada-Ameerika aktivist CPWF-i laevaga Vaiksele ookeanile suundumas. John Paul DeJoria vaalapüügivastasel missioonil, peatudes Gröönimaal ainult tankimiseks.

Tema asukohale juhtis Taani tähelepanu Fääri saarte politsei, mis on koos Jaapani, Norra ja Islandiga üks 21. sajandil endiselt vaalade küttimise kõrvalisi riike.

Taani politsei jälitas laeva Dublinist Gröönimaale, Taani autonoomsele territooriumile, enne kui astus vahi alla. Septembri lõpus saatis Jaapani rannavalve fondi andmetel Taani ohvitseri, kes nõudis Watsoni isiklikult väljaandmist.

Kapten Paul Watson (CPWF)

Vankumatu oma missioonis

„Kapten Watsoni kinnipidamine on toonud käimasoleva tähelepanu keskpunkti probleem Jaapani illegaalse vaalapüüki,” ütleb CPWF. "Vaatamata rahvusvahelistele lepingutele ja määrustele on Jaapan taasalustanud avamerel vaalapüüki, ehitades Kangei Maru47 miljonit dollarit maksev tehasetöötlemislaev, mis lasti mais vette sihtmärgiks, on ohus uim vaalad."

"Kapten Watsoni naasmisel oleme rohkem motiveeritud kui kunagi varem oma ookeanide eest võitlemiseks ja meie missiooni tugevaks jäämiseks," ütles fondi tegevjuht Omar Todd, kes oli kohal, kui tema kaasasutaja vabastati.

„Kapten Watsoni vabastamine on tunnistus nende pühendumusest, kes seisavad keskkonna eest. Kui ta ühineb oma pere, sõprade ja toetajatega, jääb ta kindlaks oma mereelu kaitsmise missioonile.

Watson oli Greenpeace'i asutajaliige ja direktor. 1977. aastal lahkus ta, et asutada Sea Shepherd Conservation Society, millest ta omakorda lahkus 2022. aastal, et asutada koos Toddiga CPWF.

Autor nimetas ta 20. sajandi 20 parima keskkonnakangelase hulka aeg aastal 2000 ja kaks aastat hiljem võeti Washingtonis asuvasse USA loomade õiguste kuulsuste halli. 2012. aastal sai temast Jacques Cousteau järel alles teine ​​inimene, kes pälvis keskkonnakaitsjatele ja seiklejatele pühendatud Jules Verne'i auhinna.

Tagasilöök vaaladele Islandil

Watsoni jaoks, kes jäi luku taha, tuli 6. detsembril soovimatu uudis, kui Islandi kalandusministri kohusetäitja Bjarni Benediktsson andis järgmiseks viieks aastaks kaks vaalapüügilitsentsi, andes Christian Loftssonile kuuluvatele Hvaluri ja Tjaldtangi ettevõtetele loa jahtida ohustatud esemeid. uim ja kääbusvaalad vastavalt.

"Islandi korrumpeerunud ajutine valitsus hoolib rohkem Christian Loftssoni vererahaga makstud poliitiliste teenete tagastamisest kui maailma ookeanide ohustatud liikide kaitsmisest ja rahvusvaheliste mereimetajate kaitseseaduste järgimisest," ütles CPWF-i kampaaniate direktor Locky MacLean.

"Oleme sel suvel vaalade jaoks kohal, et teha lõpp Hvaluri Põhja-Atlandi vaalaliste surmamasinale."

