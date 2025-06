Vastsete hoogustumine Bonaire'i raskustes olevatele korallriffidele

Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) väidab, et on ajutise labori abil suutnud toota üle 236,000 XNUMX geneetiliselt ainulaadse korallivastse, väites, et see on olnud suur edu korallide taastamisel Bonaire'i lõunaosas asuva sukeldumissaare lähedal.

Töötajad ja vabatahtlikud kasutasid ära Bonaire'il neljas seirepunktis täheldatud soonelise ajukoralli kudemise sündmust ning kultiveeritud korallid istutatakse tagasi ammendunud riffidele.

Saavutus kujutab endast "lootusekiirt", ütleb ta. RRFB, pärast kaheaastast enneolematut korallide pleekimist ja SCTLD-d (kivikorallide koekaotuse haigus), mis on ettevõtte sõnul paljud koralliliigid äärele viinud.

RRFB Lola Salvador näitab sukeldujale, kuidas puhastada korallide istikupuud oma South Kleini korallide istiku rajatises, Toucan Diving organisatsiooni hiljutisel ReeFiesta üritusel (Max Rouwenhorst).

Organisatsiooni andmetel on viljastumise võimalused looduses dramaatiliselt langenud, kuna alles on vähem terveid kolooniaid ja paljud neist elavad nüüd üksteisest liiga kaugel, et loomulikult paljuneda.

See on muutnud korallide sugulise paljunemise hõlbustamise oluliseks vahendiks vastupanuvõime suurendamisel ja geneetilise mitmekesisuse säilitamisel, kusjuures uuringud näitavad, et sel viisil toodetud noored korallid on kuumastressi suhtes väga vastupidavad.

„Iga kudemisüritus on kriitiline ja ainulaadne võimalus suurendada Bonaire'i vähenevate korallipopulatsioonide geneetilist mitmekesisust – ja selle mitmekesisusega kaasneb suurem vastupanuvõime,“ ütleb RRFB teadusametnik Sanne Tuijten.

RRFB teadusametnik Sanne Tuijten loendab Petri tassides korallide embrüoid, et hinnata viljastumise edukust.

Sihipärane aretus võib edendada aastaringseid taastamispüüdlusi ja kiirendada oluliselt looduslikku taastumist, väidab RRFB, mis plaanib nüüd edasist sellist tööd ohustatud liikide, näiteks sammas-, põdra-, hirve- ja muude ajukorallide puhul.

RRFB ütleb, et tänu oma 16 saarel asuvale sukeldumispartnerile ja vabatahtlike meeskonnale on nad seni istutanud enam kui 65,000 13,000 koralli tagasi riffile enam kui XNUMX XNUMX ruutmeetri suurusele alale.

Selle korallide paljundamise programm töötati välja koostöös riffide taastamise organisatsiooniga SECORE International, mida toetasid nii kohalikud kui ka Hollandi valitsused.

Pisikesed korallivastsed helendavad UV-valguses roheliselt, kui nad asetsevad tähekujulistele külviüksustele, mida kasutatakse noorte korallivastsete riffile asumise soodustamiseks.

ReeFiesta tõmbab rahvahulki

Samal ajal kogunes 200. juunil RRFB seitsmendale iga-aastasele ReeFiestale enam kui 1 inimest, mis peeti ülemaailmse riffide teadlikkuse päeva tähistamiseks.

Üritus koosnes giidiga korallide taastamise sukeldumis- ja snorgeldamisretkedest 13 noorkalade kasvukohas Bonaire'il ja Klein Bonaire'il, lisaks RRFB töö tutvustavale ettekandele, mida juhatasid partnersukeldumiskeskuste instruktorid, ja õhtusest seltskondlikust üritusest.

RRFB meeskond ReeFiestas (Max Rouwenhorst)

Sukeldujad, snorgeldajad ja personal Buddy Dive Resortis (Julian Beccari)

„Oli nii ergutav näha kõigi ReeFiestaga sel aastal seotud inimeste toetust, entusiasmi ja ühist eesmärki,“ ütles RRFB riffide taastamise tehnik Perri Rappaport.

„Oleme eriti tänulikud oma sukeldumiskeskuste partneritele, sponsoritele ja kõigile, kes meiega vees liitusid – just tänu neile oli selle aasta üritus nii edukas!“

