Kohalike 16-aastane võitlus tasub MPA-ga ära

Pärast 16 aastat kestnud kampaaniat on Puerto Rico põhjaosa kohalikud kogukonnad lõpuks saavutanud oma eesmärgi – uue 200 ruutkilomeetri suuruse merekaitseala (MPA) loomise.

Vega Baja & Manati veealused aiad koosnevad rannikuäärsetest korallriffidest, mangroovidest ja mererohupeenardest, mis on koduks enam kui 14 ohustatud liigile, sealhulgas suuremale Kariibi mere lamantiinile.

Piirkonnas on ka väikesemahuline kalapüük ja ökoturismitööstus ning kogukonnad loodavad, et kolimine võimaldab selle vetel põlvkondade kaupa kohalikele peredele õitsvaks toidu- ja sissetulekuallikaks jääda.

Kollane snapper (WCS © JP Zegarra)

"See on inimeste võit," ütles Ricardo Laureano ettevõttest Vegabajeños säästva keskkonnaarengu edendamisest (VIDAS). "Need ökosüsteemid toidavad meid ja säilitavad meie elukvaliteeti. Siia jõudmiseks kulus 16 aastat rasket tööd, alates 2007. aastast.

"Aastate jooksul oleme koondanud naabreid, koputanud ustele ja kaasanud kohalikud ja riiklikud juhid, et rõhutada kriitilist vajadust seda reservi kaitsta."

Puerto Rico põhjaranniku (WCS) veealuste aedade MPA kaart

Looduskaitseliikumist juhtis keskkonnarühmade koalitsioon, mida juhtis VIDAS ja mida toetasid rahvusvahelised partnerid, näiteks Looduskaitse Selts (WCS), mis asub New Yorgis Bronxi loomaaias.

Alates 2018. aastast on WCS teinud koostööd valitsustevahelise platvormiga Caribbean Biological Corridor (CBC), mis hõlmab Suur-Antillide riike, et edendada piirkonna merekaitset.

Järgmine samm on MPA kaashalduskava väljatöötamine: "Meie unistus on, et Jardinesit juhiksid ühiselt inimesed, kes seda kõige paremini tunnevad – kohalikud kogukonnad," ütles Mariela Declet-Perez. Järeltulijad Ühinenud Looduse, Kohanemise ja Jätkusuutlikkuse eest (DUNAS).

Tagurpidi Cassiopea meduus (Lorenzo Mittiga / Ocean Image Bank)

„Meie eesmärk on luua ühishalduslepingud, mis tasakaalustavad säästva ressursikasutust, looduskaitset, teadusuuringuid ja ökoturismi. See võtab aega, kuid oleme pühendunud VIDASe ja meie kohalike partnerite toetamisele, et tagada pikaajaline edu.

"Teistele rannikukogukondadele üle maailma on meie sõnum selge: ärge kunagi lõpetage oma ökosüsteemide eest võitlemist," ütleb Laureano.

