MBE looduskaitsja Cunninghami sukeldujale

at 10: 34 am

Veel üks veealuse maailmaga seotud nimi 2025. aasta King's New Year Honours nimekirjas on sukelduja Emily Cunningham, kes on määratud MBE-ks merekaitse ja rannikukogukondade teenuste eest.

Staffordshire'ist pärit merebioloog on mänginud silmapaistvat osa ookeanide kaitsmisel nii Ühendkuningriigis kui ka välismaal "Antarktikast Amazonini".

Ta on juhtinud kahe teedrajava rannikukaitseprojekti väljatöötamist, tagades rahastamiseks rohkem kui 5 miljonit naela; töötas merekaitseühingu juhatuses; ja juhtis riiklikku sukeldumisuuringu programmi, mis aitas kaasa merekaitsealade määramisele Inglismaal.

2020. aastal nimetati ta a Ülemaailmne 30 alla 30-aastaste keskkonnajuht, ja 2023. aastal võitis a Suurbritannia tuleviku naiste auhind.

2024. aasta lõppedes lisati Cunninghami nimi ka ENDSi aruandesse Toiteloend 100 Ühendkuningriigi keskkonnaspetsialistist, kes on viimase kahe aasta jooksul avaldanud suurimat mõju "kolleegide, klientide ja konkurentide poolt".

Delfiinide uurimine Põhja-Walesis (Dr Daniel Moore)

„Õppisin sukelduma 2008. aastal ülikooli ajal ja see avas mu silmad veealuse maailma imedele, eriti imelisele elule, mis meil Briti meredel on,” ütleb Cunningham. „See oli see kogemus, mis viis mind tahtmiseni kaitsta ja säilitada Ühendkuningriigi mereloodust.

„Merekaitse on rohkem kui lihtsalt minu töö – see on olnud minu elu, kirg ja missioon enam kui 20 aastat. Arvestades meie ookeani ees seisvate väljakutsete ulatust, võib see olla raske ja tänamatu ülesanne, nii et sel viisil tunnustamine tähendab maailma!

"Sukeldumiskogukond on tõesti eriline ja mulle meeldib sellest osa saada," lisab Cunningham, kelle 2025. aastaks kavandatud projekte kirjeldatakse üksikasjalikult. Instagramis, Facebook ja tema veebilehel.

Samuti Divernetis: Ühendkuningriigi sukelduja võitis naiste tuleviku auhinna, Mereelu kaitsja teeb oma jälje