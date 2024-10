Tutvuge Steve Backshalliga – ühega paljudest Bite-Backi auhindadest!

10,000 5 naela väärtuses auhindu, sealhulgas kuulsuste kogemusi, tooteid ja õppemaksu, saab võita 20 naela suuruse väljamakse eest veebipõhisel loosimisel, millega tähistatakse Bite-Back Shark & ​​Marine Conservationi XNUMX. aastapäeva.

Ühendkuningriigis asuv heategevusorganisatsioon ütleb, et loosimine, mis on avatud praegusest kuni 28. novembrini 2024, aitab koguda tulevikus haide kaitsmiseks olulisi vahendeid.

Auhinnanimekirja eesotsas on võimalus veeta aega telesaatejuhi Steve Backshalliga, treeningseanss ekstreemseikleja Aldo Kane'iga, süstamatk koos valgeveeeksperdi ja sukelduja Sal Montgomeryga ning Zoomi kõne kuulsa "hai sosistaja" Cristinaga. Zenato.

"Mõned sukeldumis- ja akvalangitööstuse enim imetletud ettevõtted on kiiresti toetanud heategevusorganisatsiooni vapustavate auhindadega, mis muudavad 5-naelase piletihinna rohkemaks kui lihtsalt laperdamine," ütleb Bite-Back.

See viitab sellistele nagu Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving ja Blue Shark Snorkel, kes kõik on annetanud kogemusi auhindu, samas kui tunnustatud fotograaf Alex Mustard on annetanud trükise ning kunstnikud Scott Gleed ja Olivier Leger. on kinkinud skulptuuri ja illustratsiooni, mis aitaks rahakogumispotti suurendada.

Neljas element on kinkinud Ocean Positive varustuse, LA kellafirma Nodus aga sukeldumiskella. Heategevuslikul auhindadel on ka 5* ööbimine Bankside hotellis Londonis ja perekülastus Longleat Safari Parki.

"Meid on tohutult toetanud ettevõtted ja üksikisikud, keda me tõeliselt imetleme ja kes on meid meie 20-aastasel teekonnal toetanud, ning oleme neile kõigile tõeliselt tänulikud," ütles Bite-Backi kampaania direktor Graham Buckingham.

„Kuigi tunneme uskumatult uhkust oma viimase kahe aastakümne saavutuste üle – ja oleme järgmise peatüki üle ülimalt põnevil – ei ole see loosimine edevusprojekt. See kujutab endast tõelist päästerõngast meie tööle ja olulisi edusamme haide ülemaailmses kaitses.

"Seega loodame, et sukeldujad, sukeldumisklubid ja isegi soodsa hinnaga jahimehed haaravad piletid, et see oleks tohutult edukas."

Heategevusorganisatsioon loodab käivitada murrangulise kampaania avalikkuse registreerimiseks ja haide kaitse toetamise suurendamiseks kogu maailmas ning kogutud raha läheb selle eesmärgi saavutamiseks.

Konkursil osalemiseks külastage Bite-Backi veebisait. Auhinna võitjad kuulutatakse välja 1. detsembril 2024.

