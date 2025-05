Monty Hallsi projekt "Suur sinine kott" on käimas.

Sukeldumishuviline, merekaitseametnik ja saatejuht Monty Halls on uue kodanikuteaduse projekti nägu ja asutaja, mille eesmärk on kaasata rohkem inimesi mere tervise kohta andmete kogumisse.

Tema algatus „Suur Sinine Kotike“ põhineb neljal looduskaitseprotokollil, kusjuures iga kott sisaldab kõike vajalikku nelja põhilise proovivõtuprotseduuri läbiviimiseks.

Protokollid võimaldavad igas vanuses vabatahtlikel koguda teavet mikroplastireostuse, liikide bioloogilise mitmekesisuse, veetemperatuuri ja rannikuprügi kohta. Seejärel laaditakse andmed spetsiaalse rakenduse Coreo kaudu üles ülemaailmsesse avatud juurdepääsuga andmebaasi.

Suure Sinise Koti algatus on loodud igas vanuses vabatahtlike kaasamiseks.

Projekti rahastamiseks on Halls sõlminud partnerluse HX Sihtasutus, ülemaailmse ekspeditsioonikruiisifirma HX Expeditions heategevuslik haru. Alates sellest suvest on igal viiel HX-i laeval kaasas suur sinine kott, mis võimaldab külalistel osaleda projektis enam kui 250 sihtkohas, sealhulgas põhja- ja lõunapoolusel.

HX Foundation, mis on alates 1.68. aastast looduskaitsele annetanud väidetavalt üle 2015 miljoni euro, rahastas Big Blue Bagi algatust, arendades Coreo rakendust ja tootes 50 ühisbränditud Big Blue Bagi, mida jagatakse tasuta. Projekti toetavad ka Mani saar ja RED Paddleboards.

Lihtsalt jälgitav teadus

„See algatus inspireerib ja harib inimesi, eriti nooremat põlvkonda, et nad aktiivselt merekeskkonna probleemide lahendamisel osaleksid,“ ütleb Halls.

" Suur sinine kott pakub praktilist ja hõlpsasti jälgitavat teadust, mis võib mõjutada meie jõgesid, veeteid ja rannikualasid negatiivselt mõjutavate mere- ja keskkonnaprobleemide lahendamist. Meil ​​on hea meel see algatus käivitada ja anda inimestele võimalus tegutseda ja midagi muuta.“

„Üks meie sihtasutuse missioonidest on toetada projekte, mis aitavad harida ja tõsta teadlikkust meie elutähtsate, kuid haavatavate ökosüsteemide kohta,“ ütleb Gebhard Rainer, HX tegevjuht ja HX Foundationi president (ülal pildil koos Monty Hallsiga).

Projekt käivitati Stornoway's.

„Sellised algatused nagu Suur Sinine Kott on võimas tööriist nii hariduse kui ka tegutsemise jaoks – me usume, et jõud peitub inimeste praktilises tegutsemises ja aktiivsuses. See kõrvaldab takistused ja inspireerib inimesi avaldama olulist mõju.“

Algatus sai alguse Stornoway's Garry Beachil kogukonna rannapuhastustalgutega koostöös keskkonnakaitse heategevusorganisatsiooniga. Puhas rannik Välis-HebriididSelle esimees Janet Marshall ütles: „Meil on hea meel olla esimene grupp, kes saab Suure Sinise Koti. Meie saartel on mõned maailma kauneimad rannad ja meie imelised vabatahtlikud töötavad tõesti kõvasti, et need sellisena ka jääksid.“

„Suure Sinise Kotiga on meil ligipääsetavad tööriistad, et avastada ja jagada rohkem andmeid meie kallastele jõudva plastiku keskkonnamõjude kohta ning muuta olukorda veelgi suuremaks.“

Ühendkuningriigi koolid, kogukonnad ja looduskaitsegrupid on kutsutud kandideerima juba täna üks 50 tasuta suurest sinisest kotist HX Fondi annetus.

