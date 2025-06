Kenad 30×30 lubadused on "tilgake meres"

„Vaid tilk meres sellest, mida me ookeani kaitsmiseks hädasti vajame,“ võttis National Geographicu residentuurija ja Pristine Seas asutaja sukelduja Enric Sala kokku eile (3. juunil) Nice'is lõppenud ÜRO kolmanda ookeanikonverentsi (UNOC13) tulemused.

Sala kritiseeris korraldajamaa Prantsusmaad viimase takistuse peal allajäämise pärast. „Minu ootus ÜRO ookeanikonverentsil oli kuulda paljusid poliitikakujundajaid rääkimas sellest, kui oluline on teha asju, mida nad on juba teinud.“ mitte „pole veel tehtud – ja minu ootused on täitunud,“ ütles ta.

„Mõned valitsused on vees reaalseid muutusi teinud, eriti need, mis on loonud uusi rangelt või täielikult kaitstud merealasid. Ometi jäi vastuvõtjamaa Prantsusmaa ilma suurepärasest võimalusest olla ookeanide kaitsmisel juhtpositsioonil.“

„See oli Prantsusmaa hetk, kuid selle asemel, et laineid lüüa, lubasid selle juhid jätkuvalt põhjatraalimist ookeani kaitsealadel.“

Nagu arvata võis, nägi Prantsusmaa president Emmanuel Macron UNOC3-d hoopis teistmoodi. Ta väljendas optimismi ookeanide kaitsmisel tehtud edusammude ja asjaolu suhtes, et konverentsil osales umbes 50 maailma liidrit, võrreldes 20. aastal Lissabonis toimunud UNOC2-l osalenud 2022-ga (esimene ookeanikonverents toimus USA-s 2017. aastal).

Macron rõhutas pikalt arutatud lepingu peatset ratifitseerimist. Avamere leping kui „ajaloolist verstaposti“. Leping, mille eesmärk on kaitsta mere bioloogilist mitmekesisust rahvusvahelistes vetes, on saanud piisavalt toetust, et jõustuda 2026. aasta algusest, ütles ta, kujutades endast esimest rahvusvahelist raamistikku avamere reguleerimiseks ja haldamiseks.

Viiskümmend üks riiki on lepingu juba ratifitseerinud ja veel 15 on nüüd selleks lubanud ning selle jõustumiseks oli vaja vaid 60 allkirja.

Macron rõhutas ka mitmepoolse koostöö olulisust ja vajadust kehtestada süvamere kaevandamisele moratoorium, mida ta kirjeldas kui „meeletut hullust“.

Sala sõnul tervitati konverentsiga samale ajale ajastatud uute merekaitsealade (MPA-de) väljakuulutamist, kuid arvud rõhutasid rahvusvaheliste ambitsioonide piire.

„Need mere rahvuspargid aitavad meil samm-sammult liikuda eesmärgi poole, milleks on 30% ookeani kaitsmine 2030. aastaks,“ ütles ta. „Ainus probleem on see, et me ei saa samm-sammult 30×30 eesmärki saavutada. Me peame kiirustama. Selle eesmärgi saavutamiseks peame iga päev rajama 85 uut merekaitseala – ja neid kaitsealasid tuleb rangelt kaitsta.“

See kujund oli uuringus ilmnenud avaldas Dynamic Planet vahetult enne konverentsi National Geographic Pristine Seas.

Aruande kohaselt tuleks praeguse 8% ja 30% kaitse all oleva maailma ookeani pindala vahelise tühimiku täitmiseks rajada ainuüksi rannikupiirkondadesse umbes 190,000 300 väikest merekaitseala ja lisaks XNUMX suurt merekaitseala kaugetesse avamere piirkondadesse.

Sammud edasi

UNOC3-l saavutati üldine kokkulepe suurendada merekaitsealasid umbes kolmandiku võrra, mis tõstaks ülemaailmse ulatuse hinnanguliselt 12%-ni.

Samoa teatas üheksast uuest täielikult kaitstud merekaitsealast, mis hõlmavad 36,000 XNUMX ruutkilomeetrit ookeani. Marshalli saared olid juba aasta alguses määranud Bikari ja Bokaki atolli riiklikeks merekaitsealadeks, mis olid esimesed riigis.

Prantsuse Polüneesia lubas kaitsta umbes 23% oma vetest, sealhulgas kahte uut range kaitseala Seltsi ja Gambieri saarte lähedal, mis keelustaksid igasuguse kaevandustegevuse, näiteks kalapüügi ja kaevandamise.

Colombia teatas kahe Kariibi meres asuva korallrahu kaitse alla võtmisest, mis on tuntud oma mitmekesise mereelustiku poolest. Selle uus Serranilla ja Bajo Nuevo merekaitseala hõlmab 3,800 ruutkilomeetrit.

Tansaania määras Pemba saare lähedal asuvates bioloogiliselt mitmekesistes vetes kaks uut merekaitseala, mis hõlmavad kokku umbes 1,300 ruutkilomeetrit, sealhulgas korallriffe, mererohtusid, mangroove ning ohustatud haide ja raide elupaiku.

Nii Kreeka kui ka Hispaania kuulutasid konverentsil välja veerandi oma riigivete kaitse ning Brasiilia teatas, et loob täiendavaid merekaitsealasid.

Süvamere kaevandamise moratooriumi nõudvate riikide koalitsioon kasvas 34-lt 37-le, kusjuures isegi mitteallakirjutanud riigid, näiteks Hiina, väljendasid vastuseisu reguleerimata merepõhja kaevandamisele. Aprilli lõpus murdis USA president Donald Trump, kes konverentsil ei osalenud, rahvusvahelisi ridu, allkirjastades täidesaatva korralduse süvamere kaevandamise kiirendamiseks.

Samal ajal avaldasid 95 riiki, sealhulgas kõik ELi liikmed, ühisdeklaratsiooni, mis toetas ülemaailmset eesmärki vähendada plasttootmist ja -kasutust. Deklaratsioonis nõuti ka ökodisaini, kahjulike plastide keelustamist ja rakendamise toetamiseks finantsmehhanismi.

Maailma taastamise lipulaevad

ÜRO nimetas oma esimesed „Maailma taastamise lipulaevad“, mille eesmärk on taastada ligi 5 miljonit hektarit mereökosüsteeme Aasias, Aafrikas ja Ameerikas. Projektide hulka kuuluvad korallrahude taastamine Mosambiigi kanalis ja saarte taastamine Mehhikos.

Ühendkuningriigi konverentsil võetud kohustuste hulka kuulusid avamere lepingu ratifitseerimiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmine, 4 miljoni naelsterlingi suurune eraldis ülemaailmsele korallriffide fondile, 2.8 miljoni naelsterlingi eraldamine väikeste saareriikide abistamiseks jätkusuutliku sinise majanduse loomisel ning haide ja raide kaitse toetamine.

Ühendkuningriik on algatanud ka kolmekuulise konsultatsiooni põhjatraalimise keelustamise kohta 41 merekaitsealal, mis hõlmavad 30,000 XNUMX ruutkilomeetrit.

„Kui ÜRO ookeanikonverentsilt sel nädalal üks sõnum tuleb, peaks see olema järgmine: kahjulikke tegevusi, näiteks tööstuslikku kalapüüki, lubavad merekaitsealad on kaitstud ainult nime poolest,“ ütles Enric Sala.

„Teadus näitab, et toiduga kindlustatuse, bioloogilise mitmekesisuse ja kliima seisukohast on merekaitsealadest suurimad eelised siis, kui neid rangelt kaitstakse ja jälgitakse. Kaitse ei saa olla valikuline.“

