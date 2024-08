PADI soovitab AWARE Weeki jaoks kõikehõlmavalt pingutada

Koos PADI ja selle looduskaitseorganisatsiooni PADI AWARE Foundationiga, kes loodavad, et nende programm Dive Against Debris kaasatakse järgmise aasta valitsustevahelisse ülemaailmsesse plastilepingusse, on eelseisev iga-aastane PADI AWARE nädal omandanud erilise tähtsuse.

Iga-aastane nädal, mille PADI pühendab ookeanist prügi eemaldamisele, toimub 14.–22. septembril. koolitus Agentuur soovib, et selle liikmed korraldaksid üritusi, mis võiksid aidata lepingut mõjutada.

„PADI ja AWARE Foundation on ainsad organisatsioonid, kes esindavad ülemaailmset harrastussukeldumiskogukonda käimasolevatel ametlikel läbirääkimistel, mis viivad 2025. aastal eeldatava ülemaailmse plastilepingu sõlmimiseni,“ ütleb PADI AWARE direktor Danna Moore.

"Kuna praegu on väljatöötamisel ülemaailmne plastide leping ja valitsustevahelise läbirääkimiste komitee viies istungjärg novembris, pakuvad selle aasta AWARE nädala üritused olulise võimaluse nõuda tugevat lepingut."

Loodetavasti võetakse lepinguga vastu sukeldumine prahi vastu, mis on väidetavalt maailma suurim kodanike-teaduslik veealune mereprügi andmebaas, muutuks valitsuste jaoks heakskiidetud metoodikaks.

4 võimalust aidata

Padi soovib vähendada tarbetute ühekordselt kasutatavate plasttoodete tootmist ja vähendada kiirust, millega kõik plastijäätmed ookeani jõuavad. Selles käsitletakse ametlikku tunnustamist selle kohta, mida ta ütleb, et sukeldumiskogukonna kriitilise tähtsusega roll on "ainulaadne ja ülioluline võimalus ülemaailmsel koordineeritud algatusel, et märkimisväärselt tegeleda käimasoleva plastireostuskriisiga".

(PADI)

PADI ütleb, et liikmed saavad AWARE nädalal ja selle ümbruses panustada neljal viisil. Võimalused on läbi viia erikursust Dive Against Debris, uurida sukeldumisi või koristusüritusi ja/või julgustada sukeldujate kogukondi avaldusele alla kirjutama kutsudes üles sõlmima tugevat ülemaailmset plastilepingut, mille eesmärk on saada vähemalt 10,000 XNUMX uut allkirja.

"Kõik PADI abiõpetajad ja kõrgemad on nüüd automaatselt sobilikud õpetama Dive Against Debris'i erikursust, mis tähendab, et rohkem PADI professionaale on nüüd võimelised õpetama rohkematele superkangelastele, kuidas ookeani päästa," ütleb Moore.

"Samuti julgustame PADI liikmeid hoidma hoogu nii AWARE nädala jooksul kui ka pärast seda ning jätkama Dive Against Debris andmete esitamist."

Ürituse "Sukeldumine prahi vastu" või muu looduskaitsetegevuse korraldamine võib hõlmata kogukonna kutsumist ranna või ookeani puhastamiseks, pakkudes samal ajal töötubasid, et õpetada PADI TEADLIK muidugi, tuues esile kohalikku mereökosüsteemi mõjutavad peamised probleemid ja pakkudes viise, kuidas osalejad saavad jätkata ookeani päästmist.

Siit saate lisateavet PADI AWARE nädal.

