Jaapani tapavaala eest mõisteti Paul Watson vangi

Taani politsei on kapten Paul Watsonit vangis hoidnud sellest ajast peale, kui tema laev 21. juulil Gröönimaale jõudis. Veteran vaalapüügivastane võitleja peeti kinni Jaapani käsul, olles ikka veel aru saanud oma tegevusest Antarktikas rohkem kui kümme aastat tagasi.

Vähem kui 10 päeva pärast tema vahistamist oli Jaapan harpuuninud oma esimese ohustatud ohu uim vaal enam kui poole sajandi jooksul. Kapten Paul Watsoni fondi (CPWF) sõnul "kinnitab see kahtlusi, et maailma suurimate imetajate avamerel naasmine oli alati kavatsus".

Taani politsei (CPWF) viib kapten Paul Watsoni käeraudades minema

Maailma suuruselt teised vaalad bluusi järel, uim vaalad võivad elada kuni 90 aastat. Hokkaidolt püütud isend oli 19.6 meetri pikkune isane.

Gröönimaa on Taani autonoomne territoorium, mis väidab, et vahistamine toimus vastusena rahvusvahelisele orderile, mille Jaapan andis Watsoni vastu tema kampaania eest tema vaalapüügitegevuse vastu Lõuna-Ookeani vaalade kaitsealal.

Jaapan on viimastel päevadel esitanud ametliku taotluse Watsoni väljaandmiseks ja kui Taani justiitsministeerium otsustab seda täita, võib aktivisti seal oodata pikk vanglakaristus. A CPWF-i petitsioon, milles nõutakse tema vabastamist on kogunud juba üle 50,000 XNUMX allkirja.

Loodeväil

Watson oli peatunud Gröönimaal, et tankida oma 72-meetrist endist Šoti kalanduskaitse laeva John Paul DeJoria. Ta oli koos meeskonna ja 25 vabatahtlikuga operatsiooni raames teel Vaikse ookeani põhjaossa Kangei Maru, missioon Jaapani uusima tehase vaalapüügilaeva pealtkuulamiseks.

See oleks olnud esimene kord, kui vaalapüügivastane kampaanialaev üritas kurikuulsal Loodeväil navigeerides jõuda vaalapüügialadele.

Watson viidi käeraudades laevalt maha ja on nüüd kauges Nuukis vahi all. Ta on teatanud, et operatsioon Kangei Maru, mis tähistas tema mereaktivismi 50. aastat, oli „kõige suurema panusega missioon kõigi minu aastate jooksul, mil olin maailma ookeanides vaalapüüki vastu võitlenud”.

Paul Watson mõisteti Jaapani tapmise eest vangi uim vaal 4

Watson oli varem Greenpeace'i kaasasutaja ja Sea Shepherdi asutaja, kuigi ta pole enam nende organisatsioonidega seotud.

Rahvusvaheline Kohus kuulutas 2014. aastal ebaseaduslikuks Jaapani Antarktika „teadusliku uurimistöö” vaalapüügiprogrammi JARPA. Jaapan jätkas kohtuotsust rikkudes mitu aastat, enne kui ta 2016. aastal Antarktika vaalapüügist loobus, kuid jahib vaaladele endiselt oma vetes. .

"Jaapan uhkeldab jätkuvalt rahvusvahelise looduskaitseseadusega ja Paul Watsonit karistatakse Jaapani kuritegude eest," ütles CPWF laevaoperatsioonide direktor Locky MacLean. John Paul DeJoria. "Taani mõistab kindlasti selle vahistamistaotluse poliitilist motivatsiooni: Jaapan vajab Paul Watsoni teelt eemale, et nad saaksid jätkata maailma suurte vaalade tapmist."

Vaalapüügi jätkamine

lõpp vaal John Paul DeJoriaga taustal (CPWS)

Jaapan on kinnitanud, et lubab kuni 59 uim CPWF ütleb, et riigile kuuluv vaalapüügiettevõte Kyodo Senpaku püüab ja tapab vaalad. Kui see käivitas Kangei Maru aasta märtsis oli ta nõudnud, et see lubaks küttida ainult väiksemaid Bryde'i-, kääbus- ja seivaalasid – mitte midagi nii suurt kui uimvaala.

Nüüd usub CPWF, et Jaapan kavatseb järgmisel aastal jätkata regulaarset avamere vaalapüüki ookeani lõunaosas ja Vaikse ookeani põhjaosas.

Vahepeal on seda juba üle 50,000 XNUMX kaasaelaja kirjutas alla CPWF petitsioonile kutsudes Taani peaministrit Mette Frederiksenit üles andma käsu Watsoni vabastamiseks. Fondi andmetel on seni olnud prominentsed toetajad Prantsusmaa president Macron, filmirežissöör James Cameron, okeanograaf dr Sylvia Earle ja primatoloog dr Jane Goodall. "Kapten Watson võtab lihtsalt meetmeid, et takistada vaalade tapmise ebainimlikku tava, mille enamik riike on aastakümneid tagasi keelanud," ütles Goodall. "Seega väljendab ta tuhandete inimeste viha paljudes riikides, kes toetavad absoluutselt tema moraalset julgust mitte ainult vaalade nimel sõna võtta, vaid ka tegutseda."

Samuti Divernetis: PAUL WATSON VÄLJAS COSTA RICAS