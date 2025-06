Prints William on ookeanide tuleviku suhtes optimistlik

Walesi prints William, kes koos oma naise Kate'i ja nüüdseks vanima poja George'iga naudib sukeldumist, on kirjeldanud oma optimistlikku suhtumist maailma ookeanide tulevikku – seni, kuni otsustavaid meetmeid võetakse kohe.

Esinedes ÜRO maailma ookeanide päeval Monacos toimunud sinise majanduse ja rahanduse foorumil, mis toimus enne seda ÜRO ookeanikonverents Nice'is, mis algab homme (9. juunil), ütles prints, et paljude jaoks on ookean koht, kus „loodud on mõned meie õnnelikumad mälestused, kus oleme uurinud looduse imesid“.

„Me kõik oleme oma toidu ja elatise saamiseks toetunud selle küllusele, kuid ometi võib see liiga sageli tunduda kauge ja meie igapäevaelust lahutatud, mis võimaldab meil unustada, kui oluline see tegelikult on.“

„Tõusvad meretemperatuurid, plastreostus ja ülepüük avaldavad survet neile habrastele ökosüsteemidele ning inimestele ja kogukondadele, kes neist kõige enam sõltuvad,“ ütles prints William.

William, Kate ja South Water Caye'i õdehai Belize'is 2022. aastal

„See, mis kunagi tundus küllusliku ressursina, väheneb meie silme all. See mõjutab meid kõiki ja me kõik vastutame nii negatiivsete kui ka positiivsete muutuste eest, kuid meil on veel aega see tõusulaine koos ümber pöörata.“

Viidates „ambitsioonikale“ ülemaailmsele kohustusele kaitsta 30% maismaast ja merest aastaks 2030, hoiatas ta, et „2030. aasta läheneb kiiresti ning ainult 17% maismaast ja vaid 3% ookeanist on täielikult kaitstud“.

„See väljakutse on enneolematu, aga ma jään optimistiks,“ kinnitas prints. „Usun, et kiireloomulisusel ja optimismil on jõud kaasa tuua ajaloo käigu muutmiseks vajalikke samme.“

„Olen ​​optimist, sest ettevõtte asutajana Earthshoti auhindNäen uskumatuid näiteid ideedest, innovatsioonidest ja tehnoloogiatest, mis rakendavad ookeani jõudu, kaitstes samal ajal selle elujõudu.“

Earthshot'i näited

Preince William viitas neljale publiku seas viibinud Earthshoti auhinna võitjale ja finalistile. Sam Teiherist ja Gator Halpernist Coral Vita Ta ütles: „Nende meeskond on teedrajav kõrgtehnoloogiliste meetodite väljatöötamisel, et kasvatada koralle kuni 50 korda kiiremini kui looduses ja parandada nende vastupidavust kliimamuutuste mõjule.“

„Pärast Earthshot Prize'i võitmist on nad rahastanud suurejoonelist taastamisprojekti Grand Bahama ranniku lähedal, tehes koostööd kohalike kogukonnaekspertidega, et kasvatada üle 20,000 XNUMX koralli. Nüüd keskenduvad nad oma kiiresti kasvavate korallide laiendamisele uutesse geograafilistesse piirkondadesse, suunates turismi värskete korallrahudega piirkondadesse.“

Samuti kiitis ta Šoti biotehnoloogiaettevõtte asutajat Douglas Martinit. MiAlgae „Tema viimase kuue kuu töö selle nimel, et lõpetada sõltuvus loodusest püütud kalast kui peamisest oomega-3-rasvhapete allikast, on päästnud 2.54 miljonit looduslikku kala, taaskasutanud piisavalt reovett 300 olümpiabasseini täitmiseks ja ära hoidnud tohutul hulgal COXNUMX heitkoguseid.“ 2 heitkoguseid.

„Ainult üks tonn nende vetikaid annab sama palju oomega-3-rasvhappeid kui 620,000 XNUMX kala. MiAlgae ei ole lihtsalt alternatiivne toitumine, see on kliimatehnoloogia. See on ookeanide kaitse ja jätkusuutlikud toidusüsteemid laias laastus.“

Enric Sala sukeldumine Palaus (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala ajakirjast National Geographic Põlised mered kirjeldati kui merekaitsealade teadusliku kasu võimsat eestkõnelejat. „Kui kogukonnad kaitsevad merealasid, taastuvad kalavarud, paraneb ookeanide seisund ja naaberkogukondade kasum suureneb,“ ütles prints William.

„Pristine Seas on juba aidanud rajada 29 maailma suurimat merekaitseala, mis katavad üle kahe korra India suuruse ala. Enric on ka osa Sir David Attenborough' uskumatu uue filmi taga olevast meeskonnast [OceanSee esitab kõige veenvama argumendi viivitamatu tegutsemise kasuks, mida ma eales näinud olen.

Attenborough' inspiratsioon

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

„On lihtsalt südantlõhestav vaadata, kuidas inimtegevus muudab meie ookeanide põhjas asuvad kaunid meremetsad viljatuks kõrbeks,“ jätkas prints. „Paljude jaoks on see kiireloomuline äratuskell selle kohta, mis meie ookeanides toimub, kuid see ei saa enam olla silmist äratamise ja meelest äratamise küsimus.“

„Nagu ikka, jätab Sir David meile optimismi, et kõik pole veel kadunud. Ta usub, et muutused on võimalikud.“

„Tegutsegem koos kiireloomuliselt ja optimistlikult, kuni meil veel on võimalus. Meie planeedi tuleviku ja tulevaste põlvkondade nimel peame kuulama Sir David Attenborough' sõnu: kui me päästame mere, päästame oma maailma.“

