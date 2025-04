ReefSeed koralliprojekt tervitati Maldiividel

Korallriffide taastamise süsteem, mida saab hõlpsasti kokku pakkida ja kõrvaliste piirkondade vahel transportida, on Maldiividel korallide kudemise ajal käimas.

Vesiviljelusprojekt ReefSeed on koostöö Austraalia mereteaduste instituut (ESMID), Maldiivide mereuuringute instituut (MMRI) ja Austraalia riiklik teadusagentuur CSIRO.

Kaasaskantavat süsteemi katsetatakse selle võime osas aidata korallriffidel paraneda ja taastuda Maniyafushi saarel Lõuna-Male atollil aastaajal, mil paljud koralliliigid paljunevad.

Korallimunade ja spermatosoidide kimbud kogunevad ReefSeedi paagi pinnale (AIMS / Carli Randall)

"Kliima soojenedes on korallide pleegitamise tõttu korallide kadu ülemaailmne probleem ja kahjuks pole Maldiivide korallriffid olnud immuunsed," ütles ReefSeedi kaasjuht dr Muhammad Azmi Abdul Wahab, AIMS-i korallide paljunemise ja vesiviljeluse teadlane.

"On põnev näha, kuidas meie kolleegid seda koolitust ellu viivad ning oma teadmisi ja kogemusi Maldiivide korallide kohta meiega jagavad."

AIMS oli juba eelmise aasta oktoobris Suure Vallrahu korallide kudemise hooajal koolitanud mitut MMRI bioloogi ja tehnikut ReefSeed süsteemi kasutama.

Maldiividel kogusid mõlema organisatsiooni teadlased ja tehnikud korallid, et tuua mitu kuud kestvaks hooajaks ReefSeedi süsteemi valmis. Korallide munad ja sperma kimbud viljastati ja kasvatati vastseteks, enne kui need asustati ja viidi spetsiaalselt loodud keraamiliste seadmete abil riffidele.

AIMSi dr Carly Randall vestleb ReefSeedi avatud uste päeva külalistega Maldiividel (AIMS / Crystle Wee)

"ReefSeed on andnud meile lootust taastada karid, mis on pleegitamise ja kliimamuutuste mõjude tõttu silmitsi tohutu stressiga," ütles MMRI direktor Khadeeja Ali. "See algatus muudab korallriffide taastamise skaleeritavaks ja toetab korallriffide taastamist geneetiliselt mitmekesiste korallidega."

Ta ütles, et algatus on "märkimisväärselt tugevdanud" MMRI suutlikkust rakendada ja täiustada korallriffide taastamise programme. "ReefSeedi tehnoloogia laialdase kasutamisega loodame, et on võimalik saavutada uus tõhusa ja jätkusuutliku korallriffide taastamise ajastu."

Austraalia ülemvolinik Maldiividel David Jessup koos Maldiivide kalandus- ja ookeaniressursside ministri Ahmed Shiyamiga (kalandus- ja ookeaniressursside ministeerium / Naaish)

"Oleme Maldiividel MMRI-ga koostööd teinud, et koolitada kohalikke kogukondi korallide taastamise tehnikate alal, kasutades sugulisel teel toodetud korallivastseid alates 2020. aastast," ütles CSIRO vanemteadur dr Christopher Doropoulos.

"Mõned koolitused hõlmavad teabe kogumist riffide protsesside kohta, nagu korallide paljunemise ajastus; teised koolitused hõlmavad taastamistehnikate praktilist rakendamist, mis kõik avaldatakse vabalt kättesaadavas standardsed tööprotseduurid.

"Töötamine AIMS-i ja MMRI-ga kaasaskantavate vesiviljelussüsteemide edasiarendamiseks ReefSeed süsteemi kaudu lisab taastamistööriistadele veel ühe lähenemisviisi."

AIMSi Andrea Severati koos ReefSeedi avatud uste päeva külalistega (AIMS / Crystle Wee)

Projekti ja koostööd tutvustati märtsis Maldiividel avatud uste päeva üritusel, millest võtsid osa Maldiivide poliitikud ja riigiteenistujad, Austraalia Maldiivide ülemvolinik ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Lahtiste uste päev (kalandus- ja ookeaniressursside ministeerium / Naaish)

"ReefSeed projektiga edasi liikudes on selge, et meie korallriffide tulevik on meie kätes," kommenteeris Maldiivide kalandus- ja ookeaniressursside minister Ahmed Shiyam. "Koos töötades saame taastada selle, mis on kadunud, kaitsta seda, mis on alles jäänud, ja tagada, et tulevased maldiivide põlvkonnad ja ka külastajad saavad nautida meie vapustavaid korallriffe."

ReefSeed kasutab teadust ja tehnoloogiat, mis on välja töötatud Austraalia valitsuse karide taastamise ja kohandamise programmi raames, ning G2.3 rahvusvaheline organisatsioon Coral Research & Development Accelerator Program andis talle kolme aasta jooksul 1.8 miljonit Austraalia dollarit (20 miljonit naela).

