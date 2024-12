Vastupidavad korallitaskud rõõmustavad teadlasi

India ookeani lääneosas asuvaid korallriffe kaardistades ütleb New Yorgis asuv Wildlife Conservation Society (WCS), et ta on avastanud ootamatuid kliimavastupidavuse taskuid, mis võivad pakkuda lootust piirkonna kaitsemeetmetele.

WCS teadlased tuvastasid rifid, kombineerides tehisintellekti mudeleid 1,000 olemasoleva väliuuringu andmetega. "Varasemad mudelid on olnud jämedad ja tuginesid sageli vaid mõnele temperatuurimuutujale," ütleb WCSi ülemaailmse mereprogrammi teadusdirektor dr Tim McClanahan.

"Meie mudel kasutab globaalse keskkonnakaardistamise ja masinõppe täielikku võimsust, luues uusi võimalusi kaitset vajavate vastupidavate riffide leidmiseks."

Väidetavalt arvestab WCS-mudel paljusid keskkonnamuutujaid väikeses ulatuses, et anda korallriffidele üksikasjalikum ja mitmekesisem väljavaade. Sel moel seab see kahtluse alla varasemate mudelite, sealhulgas 2023. aasta valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) aruande, rangemad prognoosid.

Kui soojenemislävi on 1.5 °C, prognoositi 70% riffide korallide ja liikide mitmekesisuse vähenemist 5. aastaks vaid tagasihoidlikult, alla 2050%, kuigi teadlased hoiatavad, et kui heitkogused jätkuvad piiramatult, võib korallide kate siiski väheneda 40 võrra. % sajandi keskpaigaks.

Võimalik kasu

Uues mudelis on tuvastatud, et umbes 5% korallriffidest saavad muutuvatest tingimustest kasu, mis viitab potentsiaalsetele varjupaikadele, kus korallid võiksid soojenemisest hoolimata edasi areneda.

"Oma töö käigus oleme leidnud, et umbes 30% maailma riffidest talub temperatuuri tõusu 1.5 °C," ütles McClanahan. "Kuid kuna see lävi on ületatud, eeldatakse, et ainult 15% riffidest on stsenaariumi korral vastupidavad ilma kiire süsinikdioksiidi vähendamiseta.

"See tähendab, et peaksime eeldama äärmuslikumate mudelistsenaariumite tekkimist, kui inimesed just praegu kasvuhoonegaaside heitkoguseid ei vähenda."

Teadlased loodavad, et nende modelleerimismeetodid võetakse kasutusele, et aidata teadlastel kogu maailmas bioloogilist mitmekesisust suurema täpsusega kaardistada.

Uurimist toetasid USA siseministeerium ja USA rahvusvahelise arengu agentuur, välitöid toetasid Lääne-India ookeani mereteaduste assotsiatsioon ja Bloomberg Ocean Initiative. Uuring on avaldati ajakirjas Ökosfäär.

