Mererohu istutajad vajavad abi Cornishi alade tuvastamiseks

Cornwall Wildlife Trust (CWT) palub vabatahtlikel abi kohalike mereheinamaade taastamisel – ja see võib tähendada lihtsalt, et sukeldujad hoiavad mõõna ajal silma peal võimalikel rannikualadel või küsivad elanikelt nende mälestusi piirkonnast.

Uuringud on näidanud, et mudased suudmealad sisaldavad kuni neli korda rohkem süsinikku kui sügavamates vetes leiduvad. Toetab ja rahastab rõivatootja Meresool Cornwall Viimase kolme aasta jooksul on CWT katsetanud erinevaid meetodeid, kuidas Fal-Ruani ja Helfordi jõesuudmetesse taasistutada loodetevahelise mereheina.

Metoodika on nüüdseks valmis üle maakonna kasutuselevõtuks, kuid kõige perspektiivikamad uued taastamiskohad tuleb veel välja selgitada. See võib olla keeruline ülesanne, selgitab CWT, sest ajaloolised andmed endiste mererohu asukohtade kohta on nii piiratud.

Loodetevaheline mererohuniit Helfordi suudmealal (Matt Slater)

"Soovime anda loodusele abikäe, taastades Cornwallis kohti, kus kunagi esines loodetevahelist mererohtu, kuid see on nüüdseks kadunud," ütleb CWT mererohuprojekti assistent Beth Ford.

"Kohalike elanike mälestused võivad aidata luua pilti, mis aitab kaasa meie aktiivsele taastamisele ja taastumisele," lisab mererohu projektiametnik Chloe James – seega võib olla vaja uurida kauaaegsete elanike mälestusi, et näha, kas nende hulgas on ka mererohtu. mis kunagi kasvas, kuid on vahepeal kohalikelt randadelt kadunud.

Kogu teavet, mis võib projekti jaoks kasulikuks osutuda, võib edastada Cornwall Wildlife Trust helistades numbril 07966 581046 või e-posti teel beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

