Näidake Cornishi rannale pisut armastust

at 8: 33 am

Cornwall Wildlife Trust (CWT) koordineerib 14.–16. veebruaril toimuvat “Love Your Beach” puhastustööde nädalavahetust, mis on seotud sõbrapäevaga. Üritusi juhib Teie kaldavõrk 18 merekaitserühmast üle maakonna.

Iga-aastased rannapuhastused käivitati 2018. aastal ja CWT ütleb, et neist on saanud Cornwalli looduskaitsekalendris võtmetähtsusega sündmus, mis toob kokku sadu igas vanuses vabatahtlikke, et võidelda talvekuudel rannikul mereprügi, eriti plastiga.

St Ives (CWT)

"Love Your Beach on armastuse levitamine – mitte ainult meie erilise rannajoone, vaid kogukonna vaimu jaoks, mis on Cornwalli looduskaitse keskmes," ütleb CWT kogukonna kaasamise ametnik Katie Bellman.

„Aasta-aastalt oleme vaimustuses kohalike vabatahtlike pühendumusest ja hämmastavatest Your Shore Networki rühmadest, kes need sündmused võimalikuks teevad.

"See nädalavahetus on suurepärane võimalus kõigile – olgu see siis esimene kord või tavaline rannakoristaja – astuda välja, suhelda looduse ja kogukonnaga ning aidata kaitsta kohti, mida me kõik kalliks peame."

Puhastamise käigus kogutud plastist "nuud" (CWT)

Olenemata sellest, kas liitute korraldatud üritusega või kogute prügi omaette rannikul jalutades, iga väiksemgi tegevus lisandub, ütleb CWT. Usaldus julgustab osalejaid looma leitud materjalide abil südamekuju ja jagama sellest pilti sotsiaalmeedias, märkides @yourshorenetwork ning kasutades #SpreadLoveNotLitter ja #LoveYourBeach.

Selle aasta lisatõmbenumbriks on Silent Disco Beach Clean St Ives'i sadamas. Uurige, mis ja kus toimub.

