Sir David meenutab hirmutavat sukeldumiskiivriga seotud kogemust

Sir David Attenborough jääb 99-aastasena oma uue mõjuka dokumentaalfilmiga sama aktuaalseks kui kunagi varem. Ocean voogedastus samal ajal kui ÜRO ookeanikonverents algab täna (9. juunil) Nice'is.

Siiski tundub, et kogenud eluslooduse ekspert ja looduskaitsja poleks oma hiilgavat karjääri kunagi nautinud, kui varajane väljas eetris olnud saade oleks teistsuguse pöörde võtnud.

Hiljuti Londoni Royal Festival Hallis filmi reklaamimiseks salvestatud vestluses Walesi prints Williamiga demonstreeris Attenborough, mis juhtus peaaegu 70 aastat varem, kui ta esimest korda kaamera ees sukeldumiskiivrit proovis – Austraalia Suurel Vallrahu äärel BBC jaoks.

Kui ta proovis pähe talle kingitud akvaariumi meenutavat kiivrit, hoiatas prints teda, et ta ei pruugi seda enam peast saada.

Attenborough koos oma intervjueerija prints Williamiga

„See on küll kummaline asi,“ nõustus Sir David kiivrit peast võttes, „ja kui ma selle esimest korda pähe panin, tundsin äkki siit vett tulemas,“ lisas ta suu poole osutades.

„Mõtlesin: „See ei saa õige olla.“ Ja selleks ajaks, kui see sinna [tema ninasõõrmetesse] jõudis, mõtlesin ma: „Ma olen…“ kindel „See pole õige.“ Ja muidugi, kui see asi sulle külge kruvitud on, siis sa ei saa hingata, sa ei suuda isegi ennast kuuldavaks teha – noh, võta see mu käest ära!

Õnneks suutis ta oma olukorrast kihutajatele õigeaegselt teada anda, kuid kaastundetu direktor nõudis seejärel, et Attenborough annaks talle kiivri, et ta saaks selle õiget kasutamist demonstreerida.

„Ma ütlesin: „See on viga.“ Ta ütles: „Ei, vaata, tule nüüd!“ Ta pani selle selga ja mul on hea meel öelda, et ta läks vee alla ja tuli välja isegi kiiremini kui mina, sest seal oli Tegelikult on see asi vigane."

Uus Maailm

Prints William märkis, et Attenborough' jaoks pidi olema põnev sukelduda ajal, mil veealusest maailmast teati suhteliselt vähe, ning olla üks esimesi inimesi, kes seda näha ja sellest rääkida sai.

„Kui Cousteau leiutas akvalangi ja näo-“mask„...see oli hetk, kui sa järsku uude maailma sattusid,“ nõustus Attenborough. „Sa lendasid koos kaladega, mis oli erakordne kogemus, ja kalad muidugi ei reageeri sulle kuidagi, sest nad pole kunagi varem midagi sinu sarnast näinud.“

„Vee all operaatorid on fantastilised. On inimesi, kes on minu arvates vee all tegelikult õnnelikumad kui maal.“

Kui prints William küsis Attenborough'lt ookeanide olukorra kohta, vastas too: „Kohutav on see, et see on sinu, minu ja enamiku inimeste eest varjatud.“

„Kui ma selle filmi jaoks tehtud kaadreid esimest korda nägin, jahmatas mind see, mida me sügava ookeanipõhjaga teinud oleme. See on lihtsalt kirjeldamatult kohutav.“

„Kui te teeksite midagi vähegi sarnast maal, oleksid kõik relvastatud. Kui see film midagi korda saadab, kui see lihtsalt avalikkuse teadlikkust muudab, on see väga oluline. Ma saan vaid loota, et inimesed, kes seda näevad, mõistavad, et enne selle suure aarde hävitamist tuleb midagi ette võtta.“

Ocean saab vaadata kinodes ja on nüüd voogedastuses Disney+, Hulu ja National Geographicu platvormidel.

