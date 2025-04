Tai keelab u/w kaamerad algajatele sukeldujatele

Tais on kehtestatud uued riiklikud eeskirjad, mis piiravad veealuste kaamerate kasutamist ainult kogenud sukeldujatega, et aidata kaitsta haavatavaid korallriffe.

Meetmed kasutusele võtnud loodusvarade ja keskkonnaministeerium on andnud korralduse, et nüüd saavad kaameraid vee alla võtta ainult need sukeldujad, kes on sertifitseeritud Advanced Open Water tasemele või samaväärsele või kõrgemale tasemele, või Open Water Divers, kellel on logipäevik, mis tõendab, et nad on sooritanud vähemalt 40 "sügavsukeldumist".

Allveefotograafid peavad vaidlustamise korral esitama ametnikele oma tunnistuse või logiraamatu. Uued määrused hakkasid kehtima eile (23. aprillil).

Liikumine paneb riffikahjustuste tekitamises teatud määral süüdi sukeldumisturismi ning ministeerium teatas, et selle põhjuseks oli tungiv vajadus kaitsta mere ökosüsteeme.

Arvatakse, et kogenematutel sukeldujatel on tõenäolisemalt raskusi neutraalse ujuvuse säilitamisega või suutlikkusega jagada oma tähelepanu hea sukeldumistava ja pildistamise vahel. See, et algajad kasutavad vee all kaameraid koolituse ja eksamisukeldumise ajal või niipea, kui nad on kvalifitseerunud Open Water Diversiks, on Tais nüüd keelatud.

Snorgeldamispiirangud

Samuti on sihikule võetud snorgeldajad, mille kohaselt peavad nad ujuma ainult piirkondades, kus merepind on korallidest vähemalt 2 meetri kõrgusel, et minimeerida häirimise ohtu. Samuti peavad nad nüüd kandma päästevesti, välja arvatud juhul, kui nad on läbinud sukeldumis- või sukeldumiskursusi.

Sukeldumisoperaatoritel, instruktoritel ja sukeldumismeistritel on kästud kohe sekkuda, kui nad näevad, et mõni sukelduja või snorgeldaja reeglitest eirab. Kui nad seda ei tee või ei hoiata oma vastutavaid turiste eeskirjade eest, võidakse nende litsentsid ära võtta ja neid võib oodata kuni kaheaastane vanglakaristus ja/või kuni 200,000 4,500 bahti (XNUMX naela) suurune trahv.

Keeld ei kehti lubatud sukeldumistegevusele, mida tehakse akadeemilise uurimistöö, hariduse või merekaitse- ja taastamisprojektide jaoks, mille üle teostatakse asjakohast järelevalvet.

Kuigi see samm võib takistada mõningaid potentsiaalseid või vähem kvalifitseeritud sukeldujaid Taid külastamast, võib see julgustada ka äsja sertifitseeritud sukeldujaid liikuma kiiremini kõrgemale kvalifikatsioonitasemele.

Phi Phi taasavamine

Ko Phi Phi (Diego Delso)

Tai on sageli näidanud, et on valmis võtma drastilisi meetmeid, et kaitsta merekeskkonda, mida ta peab väärtuslikuks varaks. See avas äsja Phi Phi saartel 10 sukeldumiskohta pärast peaaegu aasta pikkust sulgemist, mille eesmärk oli anda kahjustatud korallriffidele aega tugevast pleekimisest taastumiseks.

Sulgemine kehtestati Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phis National Park Phuketist läänes asuvas Krabi provintsis, mis on filmiga kuulsaks saanud Rand. Pargi juht Saengsiri Chongthong ütles, et hiljutised hinnangud näitasid, et korallil on näha tugevaid taastumise märke.

Vaid ühe saare, Ko Gai läänekülg on suletuks ning pargivõimud on kutsunud turiste ja operaatoreid üles järgima rangeid eeskirju prügistamise, toidujäätmete mahaviskamise, riffide lähedal ankurdamise või mereelustiku puudutamise vastu.

