Trump tõmbas süvamere "piraatide kaevandamise" käsuga ilma

at 10: 16 am

President Donald Trump on välja andnud korralduse, mis kohustab USA riiklikku ookeani- ja atmosfääriametit (NOAA) andma luba USA ettevõtete süvamere kaevandamiseks.

See samm läheb mööda Rahvusvahelise Merepõhja Asutuse (ISA) volitustest, ÜROga seotud agentuurist, mis on kaalunud standardeid, et reguleerida mis tahes rahvusvahelisi kaevandamiskatseid sellises õrnas ökosüsteemis nagu süvaookean.

Keskkonnavõitlejad on ühepoolse tegevuse hukka mõistnud, kuna see põhineb vigasel ja aegunud ärijuhtumil – mõned väidavad, et Hiina võidab otsusest kõige rohkem.

Praegu puudub kaubanduslik süvamerekaevandamine, kuid territoriaalvetest kaugemale jääv süvamerepõhi, eriti Vaikses ookeanis, on teadaolevalt potentsiaalne metallide, nagu nikkel, koobalt, mangaan ja vask, allikas.

"Selle korraldusega sillutab president teed tarneahela vastupanuvõimele ja õitsvale kodumaisele töötlevale tööstusele," väitis Erik Noble, kaubandusministri asetäitja. NOAA, mis on osa USA kaubandusministeeriumist.

"USA on süvamere mineraalide kaevandamise alal maailmas juhtpositsioonil ning NOAA on oda tipp, kuna teeme koostööd föderaalasutuste ja eratööstusega, et toetada kriitiliste mineraalide avastamist ja kogumist merepõhjas."

Ujuvluukide avamine

Järgi Ocean ConservancyTrumpi korraldus avab aga rahvusvahelist konsensust trotsides uluväravad reguleerimata merepõhja kaevandamisele – ja "lendab vastu NOAA missioonile".

"NOAA ülesanne on kaitsta, mitte ohustada ookeani ja selle majanduslikke eeliseid, sealhulgas kalapüüki ja turismi; teadlased nõustuvad, et süvamere kaevandamine on meie ookeanile ja meile kõigile, kes sellest sõltuvad, väga ohtlik ettevõtmine," kommenteeris USA keskkonnakaitserühma välissuhete asepresident Jeff Watters.

"USA merepõhja piirkonnad, kus katsekaevandamine toimus üle 50 aasta tagasi, ei ole ikka veel täielikult taastunud," ütles ta. „Süvamere kaevandamisest põhjustatud kahju ei piirdu ainult ookeanipõhjaga: see mõjutab kogu veesammast ülalt alla ja kõiki ja kõike, mis sellele tugineb.

"Tõendid näitavad, et süvamere kaevandamiseks mõeldud piirkonnad kattuvad sageli oluliste kalavarudega, tekitades tõsist muret selle mõju pärast riigi 321 miljardi dollari suurusele kalatööstusele."

National huvi

Trumpi administratsioon väidab, et süvamere kaevandamise lubamine on hädavajalik akude, elektroonika ja kaitsesüsteemide tootmiseks vajalike mineraalide kindlustamiseks ning on väitnud, et see võib toota USA majandusele 300 miljardit dollarit ja luua kümne aasta jooksul 100,000 XNUMX töökohta.

See on ka raaminud probleem riikliku julgeoleku valdkonnana, mille eesmärk on vähendada sõltuvust välisallikatest – mis on suunatud peamiselt Hiinale, kes domineerib selliste mineraalide ülemaailmses tarneahelas – ja positsioneerida USA tärkava tööstuse liidriks.

ROV Deep Discoverer ferromangaanivälja kohal (NOAA)

Seevastu dr Douglas McCauley, UC Santa Barbara ja Berkeley professor, väidab: "See korraldus on suur kingitus Hiina majandusele. Kuni tänaseni on enamik riike istunud Rahvusvahelises Merepõhjaametis ühe laua taga ja pidanud hoolikalt läbirääkimisi siduvate kaevandamiseeskirjade üle, et tagada rahvusvahelistes vetes kaevandatud ressurssidest saadava kasu õiglane jagamine, mis üritab USA-d õõnestada.

"USA on astunud edasi, et saada esimeseks piraatkaevandusoperatsiooniks rahvusvahelistes vetes. Reeglitega oleksime saanud kontrollida mineraale, mida Hiina või mis tahes riik või isik sellest ookeaniosast kaasa võtaks. Kuid ilma reegliteta oleks Hiina lihtsamalt öeldes palju parem võitmas.

Radioaktiivne mägi

"Näiteks avastati hiljuti, et need metallid ookeani põhjas on radioaktiivsed," ütleb McCauley. "Raske on ette kujutada ühtki USA kogukonda, kes sooviks, et nende radioaktiivsete metallide mägesid oma tagaaias töödeldaks. Teised riigid võivad selliste asjade pärast vähem kiuslikud olla.

"Suur iroonia on see, et me päästsime just valla kullapalaviku – aga kullapalavik lolli kulla pärast. Meie palavikus, et neid ookeanimineraale saada, näib USA olevat numbrite juhtimise tähelepanuta jätnud.

"Ookeani põhjast kaevandatav koobalt ja nikkel oleks kõige kallim koobalt ja nikkel, mida kogu planeedil kaevandatakse... Koobalti ja nikli pakkumine on täna ülemäärane ja seda saab rahvusvahelistel metalliturgudel ühe klõpsuga osta vaid murdosa hinnaga. USA kirjutas just alla punktiirjoonele väga halva majandustehingu sõlmimiseks."

"Karmid tagajärjed"

Duncan Currie Süvamerekaitse koalitsioon kirjeldas seda sammu kui "rahvusvahelise õiguse rikkumist, millel on kohutavad tagajärjed igale riigile ja inimesele, kes saavad kasu ookeanist kui meie ühisest pärandist.

"See murrab ÜRO mereõiguse konventsioonis enam kui 40 aastat kestnud juriidilist pretsedenti, ähvardab destabiliseerida ookeanide valitsemist kogu maailmas ning solvab Vaikse ookeani piirkonna rahvaid ja riike, mida see samm kõige enam mõjutab," ütleb ta.

Kampaaniarühmad olid arenguteks valmis (Greenpeace)

"USA valitsusel pole õigust ühepoolselt lubada tööstusel hävitada inimkonna ühist pärandit ja rebida süvamerd mõne korporatsiooni kasu nimel," kommenteeris ta. Greenpeace, Samal ajal kui Bioloogilise mitmekesisuse keskus "Kiire jälgitav süvamerekaevandamine on kujunemas keskkonnakatastroof. Trump üritab avada Maa üht hapramat ja kõige vähem mõistetavat ökosüsteemi hoolimatuks tööstuslikuks ärakasutamiseks".

NOAA ütleb, et ta ja teised föderaalameti partnerid töötaksid "süvamere paremaks mõistmiseks kaardistamise, iseloomustamise, keskkonnaandmete kogumise ja ressursside hindamise edusammude kaudu. Lisaks rakendab NOAA keskkonnanõuete järgimise meetmeid kooskõlas kehtivate seadustega."

