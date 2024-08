"Kättemaksuhimuline" Jaapan soovib, et Watson süüdistataks 2010. aasta haisupommis  

Taani kohus Gröönimaal ütles kapten Paul Watsonile, et kuna teda peetakse lennuohus olevaks, peab ta jääma vanglasse, kuid toetajad väidavad, et vaalapüügivastasele veteranile on "võetud ära põhiõigus end tõenditega kaitsta. taludes samal ajal alandavat kohtlemist, mis sobib rohkem süüdimõistetud kurjategijale kui mehele, kes on veel kohtus.

Watson arreteeriti kui tema laev John Paul DeJoria Nagu varem teatatud, peatus 21. juulil Taani autonoomsel territooriumil Gröönimaal tankimas Divernet. Sellest ajast peale on ta viibinud kauges kinnipidamiskeskuses.

Ta oli koos oma meeskonna ja 25 vabatahtlikuga liikunud Vaikse ookeani põhjaosa poole, et püüda kinni Jaapani uusim vaalapüügilaev. Kangei Maru.

Taani oli öelnud, et vahistamine oli kooskõlas rahvusvahelise määrusega, mille Jaapan andis Watsoni vastu tema kampaania eest tema vaalapüügitegevuse vastu Lõuna-Ookeani vaalade kaitsealal. Kui Taani justiitsministeerium täidab Jaapani ametliku taotluse Watsoni väljaandmiseks, võib teda seal oodata pikk vanglakaristus.

Watson toodi kohtuistungile käeraudades, et a video tehtud Kapten Paul Watsoni fond (CPWF), näis tekitavat talle valu. Kuigi ärakuulamine toimus taani keeles, keelduti Watsonilt tõlgi teenustest, mis on vastuolus Taani seadustega.

"Mulle on ilmne, et Jaapan taotleb kättemaksu rahvusvahelise alanduse eest, mille põhjustasid Vaalade sõjad Teleseriaalid, mis kajastavad meie tegevust ebaseadusliku vaalapüügi vastu," ütles Watson kohtule antud avalduses. "Kuid mu kaks väikest poissi vajavad mind rohkem kui Jaapan oma kättemaksu."

Vaalade sõjad koostasid Animal Planet ja Sea Shepherd Conservation Society, mille asutaja ja tegevjuht oli Watson, et kirjeldada nende aktiivsust Jaapani vaalapüügi ekspeditsioonide vastu. See jooksis kuus hooaega alates 2008. aastast ja seda saab endiselt näha voogesituse teenused.

Väidetavalt keeldus kohtunik lubamast kohtul vaadata klippe sarjast, milles väideti, et jaapanlased olid Watsoni vastu tõendeid fabritseerinud.

"Kui need tõendid lubatakse, võivad Jaapani ametivõimude algatatud juhtumit oluliselt kahjustada," ütleb CPWF, kuid kohtunik märkis, et kohus vaatas läbi ainult väljaandmise taotlust, mitte aga aluseks olevaid süüdistusi.

Watsoni juriidiline meeskond esitas kohe kaebuse kohtuniku otsuse peale, mille kohaselt peab Watson jääma vangi 5. septembrini, samas kui Taani justiitsministeerium otsustas, kas ta tuleks välja anda.

Kokkupõrge ja uppumine

Watsoni vahistamismäärus näib olevat 2010. aasta alguses Antarktika ookeanil aset leidnud palju reklaamitud juhtumi ümber, kui ta jooksis. Sea Shepherd, organisatsioon, millega ta pole enam seotud.

Sea Shepherd trimaran Ady Gil, mille kipriks oli Uus-Meremaa vaalapüügivastane aktivist Peter Bethune, sattus kokkupõrkesse Jaapani vaalapüügilaevaga Shonan Maru 2. Juhtum lõppes sellega Ady Gil vajudes pukseerimise ajal.

Bethune oli hiljem pardale astunud Shonan Maru 2 süüdistada selle kaptenit mõrvakatses ja esitada talle arve kaotuse eest Ady Gilja teda süüdistati haisupommiga võrreldava võihappepudeli sisu viskamises meeskonnaliikme kohale.

Bethune väitis hiljem, et tema korraldas laeva uppumise Ady Gil Watsoni käsul avalikustada, mille Watson lükkas ümber.

Protest Paul Watsoni toetuseks New York Linn sel kuul (CPWF)

Pärast viiekuulist Jaapanis vanglas veetmist mõisteti Bethune süüdi vaalapüügilaevade ründamises ja takistamises, kuid tema kaheaastane vanglakaristus jäeti tingimisi ja ta saadeti riigist välja. Interpol arvas Watsoni, mehe, keda ta väidetavalt süüdistas, huvipakkuva isikuna.

"Süüdistused Paul Watsoni vastu põhinevad faktidel, mille Jaapani võimud konstrueerisid Paul Watsoni kampaania peatamiseks," ütlesid kapteni advokaadid Julie Stage ja Jonas Christoffersen Gröönimaa kohtus.

"Paul Watsonit süüdistatakse vandenõus Peter Bethune'iga, et vigastada meeskonnaliiget. Shonan Maru, kes jaapanlaste väitel oli laeva tekil, kui haisupomm laeva tabas.

"Video näitab, et meeskonnaliige ei olnud tekil, kui haisupomm laeva tabas, vastupidiselt Jaapani väidetele. Piltidel on ka näha, et jaapanlased olid veidi aega varem kasutanud suures koguses pipragaasi, mis puudutas nende endi meeskonda näkku.

"Need videod näitavad, et Jaapan mõtles välja fakte, et saavutada väljaandmine ja süüdimõistmine. Meie meeskond avaldab Animal Planeti videod, et avalikkus saaks aru, milles see juhtum tegelikult seisneb.

Lünka pingutamine

Jaapani Antarktika "teadusuuringute" vaalapüügiprogramm jätkas Rahvusvahelise Kohtu otsust rikkudes tegutsemist kuni 2016. aastani. See jätkab vaalade küttimist oma vetes ja sihtasutus on mures, et kavatseb jätkata tegevust lõunapoolsetes vetes.

"2016 Rahvusvaheline vaalapüügikomisjon kohtumisel juhtis Austraalia süüdistust olulise resolutsiooniga, mille kiitis heaks 88 riiki ja mille eesmärk oli karmistada lünka, mis võimaldab riikidel tappa vaalu teadusliku uurimistöö ettekäändel, ”ütleb CPWF.

"Kuigi IWC on teinud edusamme selle lünga sulgemisel, on see endiselt olemas. Traagiliselt on Jaapan lõunaookeani ja Antarktika vetes uurimistöö varjus küttinud üle 15,000 XNUMX vaala.

Praegu on umbes 69,000 XNUMX inimest allkirjastas CPWF petitsiooni kutsudes Taanit üles andma korraldust Paul Watsoni vabastamiseks.

