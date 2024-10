Wakatobi laiendab korallriffide kaitset

Wakatobi sukeldumiskuurort on laiendanud oma pikaajalist pühendumust korallriffide kaitsele ja taastamisele uue riffi tervise hindamise programmiga ja ettevõttesisese merebioloogi Julia Mellersi lisamisega.

Julia liitus Wakatobi perekonnaga, et käivitada käimasolev projekt, et mõõta, jälgida ja hinnata korallriffide tervist kuurordi privaatses merekaitsealal.

Wakatobi Dive Resorti uus majasisene merebioloog Julia Mellers pildistab pehmeid koralle riffide tervisehindamise programmi jaoks. Foto autor Adrienne Gittus

Reefi tervise hindamise programm kasutab kohandatud kaasaegsete pildistamis- ja andmeanalüüsitehnikate komplekti, mis annavad põhjaliku ülevaate rifi ökosüsteemi seisundist. “Kasutame uusimat ökoloogilist teooriat, tehnoloogiat ja tehisintellekti, et töötada välja uudne pakett, mis võimaldab tõhusalt ja usaldusväärselt mõõta riffide tervist,"Ütleb Julia. “See võimaldab meil jälgida, kuidas Wakatobi riffidel kogu kaitsealal läheb, ilma et ressursse karide kaitsmiselt oluliselt kõrvale suunataks."

Protsess ühendab veesisese dokumentatsiooni andmeanalüüsiga, kasutades riffide tervise mõõtmiseks masinõppemudeleid. Kui saarel ei viibi, uurib ta uusi lähenemisviise ja ideid korallriffide hindamiseks ning aitab levitada sõna Wakatobi teadusalgatuse kohta.

Julia ja sukeldumismeeskond on alustanud ka riffide eDNA uuringuga. ”See hõlmab merevee proovide võtmist rifi lähedalt erinevatel sügavustel ja nende filtreerimist, et püüda kinni keskkonna DNA (eDNA), mille organismid vette heidavad.,” selgitab Julia. “Proovid on nüüd laboris, kus DNA märgistatakse sondide abil ja sekveneeritakse, et tuvastada, millised liigid on läheduses. Seda tehnikat kasutades peaksime suutma tuvastada sadu liike vaid ühest liitrist mereveest. See on väga lahe protsess! "

Julia õppis Oxfordi ülikoolis bioloogiat ja tegi magistritööd koos Austraalia mereteaduse instituudiga. Ta on eluaegne meremees ja innukas sukelduja. “Ma läksin merebioloogiasse, sest ma näen seda uurimistööd võimsa vahendina inimeste ühendamiseks planeediga," ta ütleb. “Sellises dünaamilises meeskonnas töötamine on tähendanud, et oleme kiiresti edasi arenenud. Wakatobi meeskond on osutunud ka kohaliku ökosüsteemi kohta hindamatuks teadmiste allikaks.

Julia lisab veel: „Võimalus liikuda raamatukogust sülearvuti ja riffini, kõike seda saja meetri kaugusel, on ideaalne retsept uute ideede genereerimiseks ja nende proovimiseks. Nii põnev on töötada avatud mõtlemisega uuendajatega, kes soovivad proovida uudseid lähenemisviise ja vaadata asju erinevate nurkade alt."

Võimaluse korral abistavad Wakatobi giidid Juliat ka eDNA veeproovide kogumisel Wakatobi riffidel, kus kõvad korallid on eriti tugevad. Foto autor Adrienne Gittus

Wakatobi koostööl põhinevat riffide kaitseprogrammi tunnustatakse laialdaselt kui teedrajavat algatust isemajandaval kogukonnapõhisel loodusvarade kaitsmisel. Selle algatuse töötasid välja Wakatobi Resorti asutajad, et pakkuda ennetavat vahendit riffide ja mereressursside kaitsmiseks. Osa kuurordi külalistelt teenitud tulust jagatakse kohaliku kogukonnaga, et säilitada ja toetada säästvat elustiili, mis soodustab korallriffide ökosüsteemi haldamist ja austust.

Wakatobi Dive Resorti uus majasisene merebioloog Julia Mellers. Foto autor Adrienne Gittus

Julia otsib ka viise, kuidas lisada Wakatobi sukeldumiskogemusse rohkem teadust. “Mida rohkem tead, seda rohkem märkad," ta ütleb, "ja mis oleks parem koht riffide bioloogilise mitmekesisuse ja hooldamise kohta õppimiseks kui Wakatobis.” Esimesel kuurordis veedetud kuul esitles Julia tehisintellekti kasutamise programmi mereseires; ta on loonud ka eritellimusel Wakatobi merebioloogia- ja looduskaitsekursuse noortele ja teismelistele, kes soovivad seal viibimise ajal osaleda.

Wakatobi Resort asub väikesel saarel Sulawesi kaguosas, Indoneesias. Külalised saavad nautida concierge'i sukeldumis- ja snorgeldamisteenuseid, millel on eksklusiivne juurdepääs enam kui 40 kaitstud merekaitsealal asuvale alale, viie tärni teenus, peened söögikohad, spaateenused ja otselennud Balilt.

Lisateavet leiate Wakatobi Marine Life'i lehelt https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ samuti nende ajaveebisait Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

Kuurordi kohta päringute saamiseks saatke e-kiri kontor@wakatobi.com või mine siia https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)